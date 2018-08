UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 27 agosto al 1° settembre 2018

tvsoap

: Se una deficiente vuole fare un selfie con te ai funerali di stato, tu ministro che fai? D’istinto ti pieghi, ti pr… - carmeloabbate : Se una deficiente vuole fare un selfie con te ai funerali di stato, tu ministro che fai? D’istinto ti pieghi, ti pr… - juventusfc : Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus Una vita in ???? Per sempre in ???? ??… - amnestyitalia : 'Per ben cinque volte gruppi di attivisti sostenuti dal governo russo mi hanno picchiato brutalmente in strada. Ho… -

(Di martedì 21 agosto 2018)settimanaliUnada lunedì 27a sabato 1°: Rosina si trasferisce a casa di Celia e dopo qualche ora Lolita non la sopporta già più. Cayetana guarda compiaciuta l’agonia di Ursula, che si avvicina inesorabilmente alla morte. Servante, insospettito dal biglietto trovato sul pianerottolo, va a chiamare Mauro e Felipe, che decidono di irrompere nella casa. Cayetana fa in tempo a scappare prima che entrino, ma gli uomini trovano varie tracce che provano che la casa è rimasta abitata fino a poco prima. Mauro trova a casa di Cayetana delle prove che dimostrano che qualcuno è stato sequestrato in quell’appartamento. Arturo denuncia Simon per l’aggressione. Cayetana trova un nascondiglio per Ursula con l’aiuto di Fabiana e fa promettere a quest’ultima di non fare parola di ciò che ha visto. Mentre Mauro, Felipe e il ...