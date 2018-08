Una presunta immagine conferma la disposizione delle fotocamere di Huawei Mate 20 Pro

Temptation Island : Carolina commenta Una presunta chat con Gianpaolo : Temptation Island: la tentatrice Carolina smentisce una presunta chat tra lei e Gianpaolo L’ultima edizione di Temptation Island ha portato alla fine della relazione tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani. Il ragazzo, all’interno del villaggio dei fidanzati, si è avvicinato molto alla single Carolina. Sul web circola da qualche minuto una presunta chat tra Gianpaolo […] L'articolo Temptation Island: Carolina commenta una ...

La cantante Demi Lovato è stata ricoverata per Una presunta overdose : La cantante statunitense Demi Lovato, che ha 26 anni, è stata ricoverata in ospedale a Los Angeles per una presunta overdose di droghe. I giornali statunitensi – per primo TMZ, che su questo genere di storie è molto affidabile – hanno The post La cantante Demi Lovato è stata ricoverata per una presunta overdose appeared first on Il Post.

Una ricca ereditiera statunitense è stata arrestata per i suoi legami con la presunta setta sessuale Nxvim : Clare Bronfman, una ricca ereditiera americana, è stata arrestata per via dei suoi legami con Nxivm, una specie di setta accusata di aver marchiato a fuoco le donne che ne fanno parte e di averle costrette a rapporti sessuali non consenzienti. Bronfman The post Una ricca ereditiera statunitense è stata arrestata per i suoi legami con la presunta setta sessuale Nxvim appeared first on Il Post.

Anticipazioni Una Vita : Simon incolpa il colonnello della presunta morte della fidanzata : Torna l'appuntamento con Una Vita, la soap opera iberica che da oltre tre anni va in onda tutti i giorni su Canale 5. Le trame di agosto si soffermano sulle conseguenze del rapimento di Elvira [VIDEO] nel giorno delle nozze con Simon, interpretati rispettivamente da Laura Rozalen e Jordi Coll. Proprio quest'ultimo apprendera' che la giovane è scappata in Turchia per sposare Burak Demir. Il figlio di Donna Susana, a questo punto, decidera' di ...

Una nuova immagine ci mostra Una presunta colorazione del Samsung Galaxy Note 9 : Nelle scorse ore è emersa in Rete un'immagine che potrebbe mostrarci una delle cinque colorazioni in cui il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere venduto L'articolo Una nuova immagine ci mostra una presunta colorazione del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.