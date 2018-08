' Una canzone per Mara' | ecco l' ultima trovata della Venier

Noah Cyrus e Lil Xan celebrano il loro amore con Una canzone - Live or Die. Ascoltala! : Together forever The post Noah Cyrus e Lil Xan celebrano il loro amore con una canzone, Live or Die. Ascoltala! appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande dedica Una canzone a Pete Davidson : “Sei la mia anima gemella” : Ariana Grande e la dedica speciale al fidanzato Pete Davidson: una canzone per la sua “anima Gemella” L’ultimo album di Ariana Grande ha decisamente entusiasmato i fan. Dopo mesi di attesa, infatti, questi hanno finalmente avuto l’occasione di ascoltare il progetto musicale uscito in occasione dei 25 anni della cantante. Questo è sicuramente un periodo felice per […] L'articolo Ariana Grande dedica una canzone a ...

Selena Gomez parla del nuovo album e si lascia sfuggire il titolo di Una canzone : "Le nuove canzoni sono una bomba!" The post Selena Gomez parla del nuovo album e si lascia sfuggire il titolo di una canzone appeared first on News Mtv Italia.

Una canzone per Mara a Domenica in (Anteprima Blogo) : Novità all'insegna del divertimento nella nuova Domenica in targata Mara Venier che partirà il prossimo 16 di Settembre alle ore 14 in diretta su Rete 1. Nello show, che vivrà fra divertimento e discussione, ci sarà un appuntamento ludico e divertente che farà parte della scaletta della versione rinnovata dello storico contenitore della Rete 1 della Rai.Il titolo di questo spazio, che vuole essere una specie di rilettura anche divertente ...

Una canzone per Mara a Domenica in (Anteprima Blogo) : Novità all'insegna del divertimento nella nuova Domenica in targata Mara Venier che partirà il prossimo 16 di Settembre alle ore 14 in diretta su Rete 1. Nello show, che vivrà fra divertimento e discussione, ci sarà un appuntamento ludico e divertente che farà parte della scaletta della versione rinnovata dello storico contenitore della Rete 1 della Rai.Il titolo di questo spazio, che vuole essere una specie di rilettura anche divertente ...

Come mettere Una canzone come suoneria : Se siete stanchi di impostare come suoneria quelle predefinite presenti sul vostro smartphone (sia iOS che Android) vi aiuteremo noi con questa guida di oggi in cui vi sveleremo come mettere una canzone come suoneria in maniera semplice e veloce. Questo articolo è rivolto a tutte quelle persone che vogliono impostare come tono un brano preferito da ascoltare ogni volta che si riceve una chiamata. Se non volete perdere tempo nell’effettuare ...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO/ L'ex gieffino accusa Corona : "Una stupida canzone d'amore" : NINA MORIC e LUIGI FAVOLOSO si sono lasciati: L'ex gieffino accusa Corona di ricatto, lei relica sui social, ma poi entrambi cancellano tutto anche se è ormai tardi.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:19:00 GMT)

Olivia Newton-John : "Se sento Una canzone di Grease mi emoziono sempre e ballo. Travolta? È il mio punto fermo" : "Grease mi emoziona sempre e le sue canzoni restano per me irresistibili". A 40 anni dall'uscita, la star Olivia Newton-John torna a parlare del film di culto che l'ha resa celebre. Il ricordo riesce sempre ad emozionarla e a supportarla nei momenti di sofferenza, come racconta in un'intervista del Corriere.La vita si snoda attraverso svolte e capitoli. Il film Grease è stato un bellissimo e lungo paragrafo che non si è mai chiuso. ...

Anatomia di Una canzone : Ilaló - di Chancha Via Circuito : “Questa canzone è ispirata a un vulcano vicino alla città di Quito, in Ecuador”, spiega il musicista argentino Chancha Via Circuito, l’autore del brano. Leggi

Diciamolo con Una canzone : Ogni Volta : Capita che un giorno ti trovi per molto tempo a bordo di un treno. Capita che quel treno sia semi deserto e che passi un signore a vendere dei giornali. Ne compri uno, come se fosse un riflesso automatico ed inizi a sfogliarlo. Risenti fra i polpastrelli quella carta, che tanto tempo fa era l'unico o quasi l'unico mezzo per informarti. Senti lo strofinio di quei fogli fra le mani, che rilasciano quella polvere d'inchiostro che profuma di un ...

MARIO BIONDI/ Video - "Smooth Operator è Una canzone che mi porto addosso da anni" (Wind Summer Festival 2018) : MARIO BIONDI, il noto cantante torna con il suo nuovo singolo "Smooth Operator" per la quale lui stesso sottolinea "Credo che meriti una grandissima vita". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:38:00 GMT)

L’amore ha quattro zampe - Una canzone contro l’abbandono di animali : “Ogni anno in Italia vengono abbandonati oltre 100 mila animali da affezione”. Così in una nota, Walter Caporale, Presidente della onlus animalisti Italiani. “Abbiamo patrocinato – prosegue – la canzone e il video ‘L’amore ha quattro zampe’ per dire basta a questa vergogna morale e a questa autentica piaga sociale. Basterebbero più controlli e senso civico. Da circa quindici anni esiste in Italia una legge che ...

Tiziano Ferro e Martina - volata via prima della maturità con Una sua canzone : Lei ha lasciato questo mondo ascoltando una sua canzone. Lui le ha reso omaggio sui social. Ma il gesto più grande lo hanno compiuto le sue amiche della V B del liceo linguistico di Latina. Hanno discusso la tesina che lei aveva preparato ma che non ha potuto presentare ai professori perché un tumore l'ha portata via a 19 anni.--"Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio". ...

De Gregori apre il tour con Una canzone particolare "dedicata" a Virginia Raggi : Francesco De Gregori ieri sera ha aperto il tour 2018 presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, intonando le note di "Ma che razza de città", un brano di Gianni Nebbiosi pubblicato nel 1973 e dedicato alla Capitale."Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce ...