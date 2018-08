Un torrente ha travolto deituristi sul Pollino La situazione

Antonio De Rasis - chi è il soccorritore del Rigopiano tra i morti del Raganello/ Guida travolto da torrente : Antonio De Rasis , chi è il soccorritore del hotel Rigopiano tra i morti nelle Gole del Raganello : Calabria, ultime notizie e messaggi per la vittima. La Guida travolta dal torrente (Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:12:00 GMT)

Travolto dal torrente Raganello in piena : il video del salvataggio - : L'ondata ha sorpreso alcuni visitatori nelle Gole a Civita, nel Cosentino. Non si sono fermate neanche durante la notte le operazioni dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Almeno 10 le vittime, ...

Travolto dal torrente Raganello in piena : il video del salvataggio : Travolto dal torrente Raganello in piena: il video del salvataggio Immobilizzato in barella, poi appeso a una fune e trasportato da un elicottero fino all'ospedale: così uno degli escursionisti è stato soccorso dai vigili del fuoco. Insieme ad altri gruppi di persone è stato Travolto dalla furia ...