' Un piano Marshall sui ponti | Autostrade collabori' Parla Dell' Orco

Perché urge un piano Marshall di sostituzione dei ponti italiani. L'analisi del prof. Occhiuzzi - Cnr - : ... uno dei nomi che, insieme a Freyssinet , Francia, , Leonhardt , Germania, e Maillart , Svizzera, , nel XX secolo ha modificato la concezione dei ponti in Europa e nel mondo. Realizzato tra il 1963 ...

Toninelli : "piano Marshall per le infrastrutture" : Roma, 14 ago., AdnKronos, - "Un piano Marshall per la messa in sicurezza delle nostre opere infrastrutturali". Ad annunciarlo al Gr1 Rai è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo ...

Ponte Morandi - l’Istituto di tecnologia delle costruzioni : “Serve piano Marshall per sostituire gran parte dei ponti” : “La sequenza di crolli di infrastrutture stradali italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante regolarità“. Lo sottolinea in una nota l’Istituto di tecnologia delle costruzioni (Itc) del Cnr. “L’elemento in comune è l’età (media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie italiane (i ponti stradali) ha superato i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in ...

Rapporto Svimez 2018 - emigrazione record al Sud. Patriciello : "Serve piano Marshall per il mezzogiorno" : Commenta così Aldo Patriciello , europarlamentare e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, le anticipazioni del Rapporto Svimez sull'economia e la società del Mezzogiorno 2018 presentate a Roma ...

Salvini pro Putin : “bene annessione russa della Crimea”/ Intervista Washington Post “piano Marshall in Africa” : Salvini, l'Intervista al Washington Post: "bene vicinanza Trump-Putin. annessione russa della Crimea è legittima, c'è stato un referendum". ProPosto piano Marshall per l'Africa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Salvini : 'L'annessione russa della Crimea è legittima. In Africa serve piano Marshall' : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...

Salvini : un piano Marshall per l'Africa : Roma, 20 lug., askanews, - Sull'emergenza sbarchi 'l'obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa. Dobbiamo intervenire in ...

Salvini : “L’annessione russa della Crimea è legittima. Per l’Africa serve un piano Marshall” : Dal «piano Marshall per l’Africa», al «progetto di un fronte sovranista europeo», fino alla «legittimità dell’annessione della Crimea da parte della Russia». È un’intervista fiume, quella del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini al Washington Post, in cui il leader leghista traccia la linea d’orizzonte del governo giallo verde, del s...

"piano Marshall" tedesco per l'Africa : l'ultima mossa della Merkel : Secondo Müller, le detrazioni fiscali a vantaggio di chi investe nel 'Terzo Mondo' sarebbero un provvedimento essenziale per risolvere la 'crisi migratoria' che l'Ue sta fronteggiando. Egli ha ...

Sicilia : Figuccia - subito piano Marshall per occupazione giovanile : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "Alla luce dei dati pubblicati dall'Istat urge che il governo regionale si impegni ad avviare un piano Marshall per l’occupazione giovanile in Sicilia". Lo afferma il deputato regionale Vincenzo Figuccia commentando i dati dell'Istat sull'occupazione giovanile nell'iso