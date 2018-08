Udinese | Renzi jr | fatta per la Primavera

Renzi junior supera il provino : sarà l'attaccante dell'Udinese primavera : Francesco Renzi, figlio dell'ex premier ha superato le due settimane di prova nel ritiro estivo di Ampezzo, sarà l'attaccante dell'Udinese primavera. Buone notizie per Francesco Renzi e papà Matteo, il giovane attaccante classe 2001 ha convinto tutti e farà parte della rosa dell'Udinese primavera per il prossimo campionato di categoria, che prenderà il via da settembre.Classe 2001, di ruolo centravanti, Francesco Renzi ha iniziato la sua ...

Udinese - Francesco Renzi ha firmato : è un calciatore bianconero : 1/17 Diego Petrussi/LaPresse ...

Udinese - è quasi fatta per Renzi jr in Primavera : Il condizionale è d'obbligo per la scaramanzia tipica del mondo del calcio in attesa dell'ufficializzazione del suo inserimento nella rosa di giocatori a disposizione del tecnico David Sassarini che ...

Udinese - Renzi jr ha firmato con i bianconeri : Francesco Renzi oggi diventerà a tutti gli effetti un calciatore dell'Udinese. Il figlio dell'ex Premier, in prova da un mese con il club bianconero, ha di fatto superato tutti gli esami del caso e il ...

Renzi non potrà tifare solo Fiorentina : il figlio sarà l’attaccante dell’Udinese primavera : Il periodo di prova agli ordini di David Sassarini si è concluso con una conferma: il figlio dell'ex premier Matteo giocherà in attacco per l'Udinese primavera. L'inserimento ufficiale del classe 2001 - si legge oggi nel Messaggero Veneto - sarà formalizzato oggi, nel corso del briefing in programma in società, dove il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè si confronterà con lo staff tecnico della ...

"Renzino" debutta con l'Udinese e poi scappa via in macchina : Secondo la Gazzetta dello Sport , non poteva esserci debutto migliore. Francesco Renzi, figlio di Matteo, ha collezionato la sua prima presenza con l'Under 19 dell'Udinese, pochi giorni dopo avere ...

Udinese - Renzi in campo : buone indicazioni dal calciatore [FOTO] : 1/17 Diego Petrussi/LaPresse ...

Udinese Primavera - buon debutto per il figlio di Renzi : Francesco Renzi. Petrussi La stoffa c'è. Francesco Renzi si muove, pressa alto, chiede palla, la scambia di prima, per due volte manda un compagno a segnare. Ma dall'altra parte c'è il portiere del ...

Renzi junior ce l'ha fatta : va in ritiro con l'Udinese : Mario Tenerani Firenze Ora comincia davvero l'avventura col calcio che conta. La serie A, per il momento, resta un sogno da coltivare ma Francesco Renzi, figlio dell'ex premier, ce l'ha fatta. Ha ...

Il figlio di Renzi punta alla serie A - in prova con la Primavera dell'Udinese : Francesco, figlio dell'ex premier, ha passato la selezione. La prima partita la disputerà il 4 agosto contro il Venezia

Udinese - Renzi jr con la Primavera : ANSA, - UDINE, 30 LUG - Francesco Renzi, il figlio dell'ex premier Matteo, ce l'ha fatta: il suo nome compare tra i 27 giocatori convocati per il ritiro pre-campionato dell'Udinese Primavera. Renzi jr ...

Udinese - il figlio di Renzi convocato dalla Primavera per il ritiro : C'è anche Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo Renzi, tra i 27 convocati dell'Udinese Primavera per il ritiro estivo al via oggi ad Ampezzo, dove i giovani bianconeri resteranno fino al 13 ...

C'è un Renzi che vince : il figlio Francesco dall'Affrico all'Udinese : Dopo tante delusioni, in casa Renzi torna il sorriso. Merito non di Matteo ma del figlio Francesco , inserito nell'elenco dei 27 convocati dell' Udinese Primavera per il ritiro ad Ampezzo, dove i baby ...

Udinese - il figlio di Renzi convocato per il ritiro della Primavera : Francesco Renzi, figlio dell’ex premier Matteo Renzim ha superato i provini dell’Udinese venendo dunque convocato per il ritiro della Primavera C’è anche Francesco Renzi, figlio dell’ex premier Matteo Renzi, tra i 27 convocati dell’Udinese Primavera per il ritiro estivo al via oggi ad Ampezzo, dove i giovani bianconeri resteranno fino al 13 agosto. Il 17enne attaccante ha superato i provini nei giorni scorsi ...