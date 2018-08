Udinese | è stata riaperta la campagna abbonamenti

calcioweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018) L’riapre laper la stagione 2018-2019. Le sottoscrizioni, fa sapere il club friulano, potranno essere effettuate da oggi alle 15 fino alle 13 di sabato 25, ma per venerdì e sabato la sottoscrizione sarà aperta solo all’Point. Il club ha reso noto anche i prezzi dei biglietti per le prime quattro gare casalinghe. In particolare per-Juventus gli abbonati a 17 gare (Family, Studenti e Sportivi) potranno esercitare, da venerdì 24 agosto a venerdì 31 agosto, la prelazione esclusivamente sul proprio posto, usufruendo dello sconto previsto; non è ammessa la possibilità di effettuare acquisti in delega per terze persone. I prezzi ordinari per la partita con la Vecchia Signora andranno dai 60 euro di curve e settore ospiti ai 140 del biglietto intero in Tribuna centrale.L'articolo, èla...