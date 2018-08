Udinese | arriva Juve e salgono i prezzi

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : vicino l’attaccante : 1/9 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Udinese - arriva la svolta per l’attacco : la situazione : Udinese, novità importanti in merito all’attacco del club friulano, Velazquez attende di conoscere il nome del suo centravanti L’Udinese è alla ricerca di un centravanti che possa garantire gol alla squadra di mister Velazquez. Nelle ultime ore c’è stato un importante aggiornamento in merito al calciomercato del club friulano, dato che Pradè ha perso la corsa a Favilli, aprendo però una nuova pista molto interessante. Il ...

Calciomercato Udinese - arriva Renzi? Ecco la decisione definitiva : Calciomercato Udinese – Francesco Renzi ce l’ha fatta, il figlio dell’ex Premier Matteo è stato convocato dall’Udinese per il ritiro pre-campionato della Primavera. Superati i provini svolti qualche giorno fa, adesso proverà a ritagliarsi il giusto spazio. I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino al 13 agosto. Previste anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : passi in avanti per Lapadula : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Udinese : Perica al Frosinone - arriva Machis : Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l’iter per il tesseramento dal Granada dell’attaccante venezuelano, di passaporto spagnolo, che si è legato ai colori bianconeri con un contratto di 4 anni. Classe 1993, Machis è approdato al Granada all’inizio della stagione 2012/13. In sei stagioni ha collezionato 156 presenze tra ...

Foggia : arriva un esperto portiere ex Udinese : Dopo l'esperienza all'Udinese per l'esperto Albano Bizzarri si prospetta un'avventura in Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport il portiere classe '77 vestirà infatti la maglia del Foggia. La firma sui contratti dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì.

Calciomercato Udinese - colpaccio della famiglia Pozzo : in bianconero arriva un Nazionale azzurro : Nella giornata di oggi previste le visite mediche e la firma di Mandragora, il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Juventus L’Udinese piazza il colpaccio, la famiglia Pozzo regala a Velazquez nientemeno che Rolando Mandragora. Il centrocampista classe ’97 arriva a titolo definitivo dalla Juventus dietro il pagamento di 20 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella stabilita per il diritto di recompra da ...