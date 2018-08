Uccide il vicino e si barrica in casa | l' omicidio al culmine di una lite

Palermo - spara e Uccide vicino poi si barrica in casa - : E' successo a Sferracavallo, una borgata del capoluogo siciliano. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo una lite per motivi di vicinato

Siria - bomba Uccide scienziato del programma armi chimiche/ Ultime notizie - Aziz Esber era ‘vicino’ ad Assad : Siria, bomba uccide scienziato responsabile del programma di armi chimiche del regime di Assad: i sospetti su altri raid di Israele. Si chiamava Aziz Esber ed era "vicino" anche all'Iran(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:48:00 GMT)

Figline - tenta di Uccidere il vicino a coltellate : arrestato/ Ultime notizie - vittima in gravi condizioni : Figline, tenta di uccidere il vicino a coltellate: arrestato 49enne. Ultime notizie, aggressione giunta al culmine di una lite: vittima in gravi condizioni(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Vicino irrompe durante festa di compleanno della bimba di 3 anni e la Uccide a coltellate : Non ce l'ha fatta la bimba colpita dal 30enne Timmy Kinner durante un assurdo attacco alla sua festa di compleanno in un complesso residenziale per rifugiati nell'Idaho, negli Stati Uniti. Per la polizia l'uomo cercava vendetta dopo essere stato allontanato da uno degli appartamenti per il suo comportamento.Continua a leggere