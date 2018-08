Ubriaco il pilota Finnair che doveva volare da Helsinki a Roma | sarà licenziato

Blastingnews

: Pilota ubriaco su volo Helsinki-Roma, la compagnia: “Sarà licenziato” - LaStampa : Pilota ubriaco su volo Helsinki-Roma, la compagnia: “Sarà licenziato” - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: Un episodio decisamente sgradevole. #Aerei #Finalndia #Helsinki #Roma #20agosto - WorldOnIt : #Pilota ubriaco alla cloche, come reagireste? -

(Di martedì 21 agosto 2018) Lo scorso 15 agosto 2018, il volodellaha subito un ritardo di circa un'ora e mezza perché è stato cambiato l'intero equipaggio. Alla base di tale scelta c'è l'ebbrezza del soggetto cheguidare il velivolo VIDEO. Ebbene sì, ilsi era messo alla guida dell'aereo con 1,5 grammi di alcol nel sangue. Fortunatamente, anteriormente al decollo, l'uomo è stato sottoposto a un controllo e immediatamente sostituito da un collega sobrio. La compagniaha reso noto, mediante un comunicato, di aver avviato l'iter che portera' al licenziamento del. Il personale di bordo non deve bere alcol 12 ore prima di entrare in servizio, recita la nota della compagnia aerea, confermando il suo pugno duro in materia di sicurezza. La nota dellaMercoledì scorso, i passeggeri del volo AY1763 della, diretto ae in partenza da ...