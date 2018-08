Ubisoft rinnova The Settlers per PC Windows

gamerbrain

(Di martedì 21 agosto 2018)ha annunciato il ritorno del classico gioco di strategia The, che avrà come responsabile Volker Wertich, il creatore del brand. Thesarà disponibile su PCnell’autunno del 2019. In aggiunta, per celebrare il 25° anniversario della serie,ha annunciato che TheHistory Collection, che include la History Edition di tutti i sette precedenti capitoli del videogioco, uscirà in esclusiva su UPlay il 15 novembre 2018. Il primo capitolo, TheI History Edition, è scaricabile già da ora su Uplay. Thetorna nel 2019 Sviluppato daBlue Byte, Theè un gioco di strategia e costruzione che permette ai giocatori di colonizzare, esplorare e conquistare nuove isole in un mondo fantasy medievale. Costretti a lasciare le proprie terre a causa di un cataclisma dalle ...