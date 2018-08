TWIN MIRROR si mostra alla Gamescom 2018

TWIN MIRROR : DONTNOD annuncia l'arrivo del primo trailer di gameplay : Il prossimo 21 agosto, giorno d'apertura della Gamescom 2018, sarà una data molto movimentata per DONTNOD, dato che oltre a presentare Life is Strange 2 lo studio mostrerà per la prima volta il gameplay di Twin Mirror.L'annuncio è arrivato sui canali social della software house, che ci ha dato appuntamento a martedì prossimo per scoprire "cosa c'è dall'altra parte dello specchio". Come da tradizione DONTNOT, Twin Mirror porrà l'accento sulla ...

Bandai Namco parla della collaborazione con Dontnod per TWIN Mirror : Durante una recente intervista con GamesIndustry.biz, Hervé Hoerdt, vice presidente per il marketing e il mercato digitale di Bandai Namco, ha dichiarato che la società spera che il 50% della sua attività possa venire da nuove IP in futuro. Una di queste nuove proprietà è Twin Mirror, un gioco di avventura di Dontnod, lo sviluppatore di Life is Strange e Vampyr.Hervé Hoerdt ha discusso questa partnership in quella stessa intervista e sembra che ...