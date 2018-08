Tutti gli ospiti di Festival Show a Mestre il 24 agosto | da Irama a The Kolors

Ecco il sito WEB dove potete scaricare Tutti gli sfondi dei Surface : Ogniqualvolta si osservano i video ufficiali di presentazione dei nuovi dispositivi Surface è impossibile non notare gli sfondi che vengono scelti appositamente da Microsoft per offrire un’impatto visivo di gran livello. Michael Gillett, un appassionato del Colosso di Redmond famoso nella community di Twitter oltre che Windows Insider MVP, ha pensato bene di realizzare un sito web apposito dove gli utenti possono scaricare gli sfondi ...

Nintendo : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 : All’apertura della Gamescom di Colonia, in Germania, Nintendo rivela nuovi dettagli su quello che attende i fan nel corso della settimana, tra cui nuovo gameplay di titoli già annunciati per Nintendo Switch come Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, e DAEMON X MACHINA di Marvelous, mentre i visitatori dell’evento potranno giocare una gamma di titoli in arrivo tra cui, in anteprima mondiale, Super Mario Party e Diablo ...

Serie A - multato Spalletti : Tutti i dettagli e gli squalificati : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, è stato multato dal giudice sportivo a causa delle offese al direttore di gara dell’incontro col Sassuolo Un solo squalificato in Serie A dopo la prima giornata di campionato. Si tratta di Adam Nagy, centrocampista del Bologna, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tra gli allenatori ammenda di 10mila euro con diffida per Luciano Spalletti (Inter) “per avere, al termine della ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : data - ora e Tutti i dettagli : Sorteggio Champions League 2018-2019: tutto pronto per la fase a gironi della competizione più attesa d’Europa, tutti ad inseguire la coppa dalle grandi orecchie Sorteggio Champions League 2018-2019, la competizione più attesa d’Europa è alle porte. In questi giorni si giocheranno i playoff che andranno a definire il novero completo delle squadre che parteciperanno alla competizione. tutti a rincorrere il Real Madrid, squadra ...

Meeting di Rimini - Tutti gli eventi previsti per martedì 21 agosto : Al via la terza giornata del tradizionale Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Oggi, martedì 21 agosto, sono previsti numerosi ospiti politici del governo Lega-M5S e del Partito Democratico, tra cui il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, l'onorevole dem Anna Ascani, l'onorevole Luigi Marattin e il deputato di Liberi e Uguali Roberto Speranza.Continua a leggere

Si scatena con la ballerina super sexy : la moglie lo schiaffeggia davanti a Tutti : Il video è diventato virale in queste ore su Facebook e Instagram. "Faccio questo lavoro da 10 anni - racconta la ragazza -...

Paura per Guido Meda - affonda lo yacht su cui era a bordo con la famiglia : in salvo per miracolo Tutti i passeggeri : Brutta disavventura per Guido Meda e la sua famiglia; il giornalista Sky, esperto di MotoGp, coinvolto in un incidente su uno yacht all’Isola del Giglio “Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…”. Così Guido Meda ha commentato su Twitter e Facebook la disavventura che l’ha visto ...

Il Negus incoronato come miglior Montepulciano d'Abruzzo a Gironi divini 2018 - ecco Tutti i premiati : A completare il podio un vino stranoto e pluripremiato , forse quello che più di tutti ha fatto conoscere i grandi Montepulciano d'Abruzzo nel mondo: il Villa Gemma 2012 di Masciarelli. Grande ...

Diano Marina - l'estate continua. Ecco Tutti gli eventi della settimana : ... venerdì 24 a Villa Scarsella nell'ambito dell'estate Musicale Dianese, e il tributo a Vasco Rossi, con la Combriccola del Blasco sabato presso l'area spettacoli del Molo delle Tartarughe. Da ...

Lo yacht di Guido Meda affonda all'Isola del Giglio : Tutti in salvo : Brutta disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, per il giornalista sportivo Guido Meda, storica voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport con delega ai motori, e per altri 8 passeggeri (di cui 5 bambini) che si trovavano con lui su uno yacht all’Isola del Giglio. La barca del giornalista milanese, riporta La Nazione, lunga 15 metri, lunedì sera ha sbattuto sugli scogli durante una burrasca ed è affondata. tutti i passeggeri sono ...

Mangiare a Milano : Tutti (i migliori) ristoranti che aprono a settembre : All’inizio c’era il maestro Gualtiero Marchesi con il suo impeccabile risotto oro e zafferano, dalla cui scuola sono usciti Cracco, Oldani e tanti altri. Accanto a lui, al vertice, Aimo Moroni di Aimo e Nadia, grande nelle preparazioni e nella ricerca di emozioni gastronomiche. Poi, il diluvio. L’alta cucina è cresciuta per mille rivi. Bistellati del calibro di Enrico Bartolini, al Mudec, del calligrafico Antonio Guida al Seta, del partenopeo ...

“In Italia!”. Harry e Meghan Markle - la luna di miele non è più segreta. Tutti i dettagli : Che Harry e Meghan Markle non sarebbero partiti per la luna di miele subito dopo il matrimonio era già stato annunciato qualche settimana prima del 19 maggio, il loro gran giorno. I duchi, infatti, non potevano lasciare subito il Regno Unito perché dovevano presenziare ai festeggiamenti per il 70esimo compleanno del Principe Carlo e così è stato. Harry e Meghan c’erano. Poi Kensington Palace aveva annunciato che la coppia sarebbe ...

MotoGP - Disavventura per Guido Meda : affonda lo Yacht all'Isola del Giglio - Tutti illesi : MotoGP Guido Meda Il vicedirettore di Sky Sport, nonché storica voce del Motomondiale Guido Meda, nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un piccolo incidente a bordo di uno Yacht nei pressi dell'Isola del Giglio. Dalle prime ricostruzioni ...

Yacht affonda all'Isola del Giglio - a bordo anche il telecronista Guido Meda : Tutti salvi : Paura all'Isola del Giglio, dove è affondato uno Yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c'era anche Guido Meda , noto giornalista ...