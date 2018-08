: Brutta giornata per Trump. Condannato l'ex capo della campagna #Manafort , reo confesso l'ex avvocato #Cohen - riotta : Brutta giornata per Trump. Condannato l'ex capo della campagna #Manafort , reo confesso l'ex avvocato #Cohen - riotta : Ex capo campagna Trump #Manafort condannato per frode, il suo ex avvocato Cohen reo confesso. Inchiesta #Mueller co… - riotta : Ex capo campagna elettorale Trump, Paul Manafort, condannato per frode. Rischia fino a 80 anni di galera. -

Il presidente Usaha espresso rammarico per ladell'ex direttore della sua campagna elettorale, Paul, giudicato colpevole di otto capi d'accusa, tra cui frode, in relazione al Russiagate che avrebbe influenzato le elezioni del 2016. "Sono molto triste" ha dettoai giornalisti che lo attendevano a un appuntamento politico in Virginia, che ha aggiunto cheè "una persona perbene" e che è stato coinvolto in una "caccia alle streghe" dopo le elezioni presidenziali del 2016.(Di mercoledì 22 agosto 2018)