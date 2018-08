Trump | giudicato colpevole l' ex capo campagna elettorale

ilgiornale

(Di martedì 21 agosto 2018) Da Michael Cohen a Paul Manafort. Due colpi per Donaldnell'ambito delle inchieste che ruotano attorno alla sua persona.L'ex legale di Donald, avrebbe raggiunto un accordo con i procuratori federali di New York. L"avvocato avrebbe deciso così di collaborare con l"inchiesta. Di fronte ai giudici a Manhattan, Choen dovrebbe dichiararsi formalmentedelle accuse di frode fiscale, bancaria e violazioni delle regole dei finanziamenti elettorali che gli vengono contestate. L'avvocato avrebbe scelto il patteggiamento per "risparmiare milioni di dollari" di spese legali, "proteggere la sua famiglia e migliorare la sua posizione processuale".Secondo la Cnn, l'accordo prevede sia una pena detentiva che una consistente multa. Non è ancora chiaro quali siano i termini precisi dell"accordo, visto che Choen aveva chiesto 3 anni di galera mentre il procuratore voleva oltre 4 ...