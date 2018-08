Maltempo - Tromba d’aria nel Senese : nessun ferito : tromba d’aria questo pomeriggio nel Senese tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un’auto e’ stato estratto illeso dall’auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in localita’ Selvamaggio. Lievi danni ...

Maltempo - Tromba d'aria sul litorale di Celle Ligure : il mini tornado filmato dai bagnanti : Anche la Liguria è stata investita dall'ondata di Maltempo prevista in queste ore. Intorno al litorale di Celle Ligure , in provincia di Savona, anche una tromba d'aria filmata da bagnanti e turisti che poi hanno pubblicato le immagini sui social

Tromba d'aria a Pantelleria : paura in spiaggia/ Video - ultime notizie : in Sicilia nubifragi e bombe d'acqua : Tromba d'aria a Pantelleria: paura in spiaggia, Video. ultime notizie: in Sicilia nubifragi e bombe d'acqua hanno messo in ginocchio l'isola, per fortuna senza gravi conseguenze(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:42:00 GMT)