Trentino | incidente nel lago di Lavarone | 50enne muore davanti alla moglie e ai figli

Incidente mortale questa mattina in Trentino: vicino a Malga Campo, sopra Brentonico, un turista tedesco è morto cadendo con il parapendio. Sul posto il Soccorso Alpino e l'elicottero con i sanitari di Trentino Emergenza che non hanno potuto far altro che costatare il decesso.