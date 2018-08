Tre morti in spiagge Rimini e provincia

Morti in torrente : Tre vittime campane : ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - "La tragedia del torrente Raganello, in Calabria, ha travolto anche la nostra Qualiano , Napoli, . Sono appena stato informato che due nostri concittadini, i coniugi Carmen ...

Calabria - 10 morti nel fiume. Ora si cercano Tre dispersi : Il torrente Raganello ancora in piena sta rendendo difficili le ricerche di eventuali altre persone bloccate nelle gole all'interno del parco del Pollino (Calabria), intanto il numero dei morti è stato portato a 10. Nella notte uno dei feriti è deceduto in ospedale per un trauma toracico riportato nell'esondazione del torrente. Per quanto riguarda gli altri feriti, invece, sono almeno 5 le persone in gravi condizioni. Una bambina di 9 anni è ...