Travolto dal torrente Raganello in piena : il video del salvataggio : Travolto dal torrente Raganello in piena: il video del salvataggio Immobilizzato in barella, poi appeso a una fune e trasportato da un elicottero fino all'ospedale: così uno degli escursionisti è stato soccorso dai vigili del fuoco. Insieme ad altri gruppi di persone è stato Travolto dalla furia ...

Ferrara : Travolto dalle vespe mentre sta lavorando muore per shock anafilattico : La tragedia a Bondeno, nella provincia di Ferrara. La vittima è un operaio agricolo di cinquantaquattro anni, Arrigo Poletti, noto in paese col nomignolo di “Fedo”. Si trovava in un campo quando sarebbe stato travolto da una o più vespe: inutili gli sforzi dei soccorritori per salvargli la vita.Continua a leggere

Attraversa i binari sullo scooter - muore Travolto dal treno della Circumvesuviana : Incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana , sui binari della Circumvesuviana. Una persona in scooter è stata investita da un treno partito da Napoli alle 7.22, mentre ...

Napoli - attraversa i binari in motorino e muore Travolto dal treno : E' successo a Somma Vesuviana, sulla linea della Circumvesuviana. Il passaggio a livello era senza barriere ma con segnalazioni luminose e acustiche funzionanti

Milano - morto il ciclista Travolto dal pirata della strada : continua la caccia all'uomo : Le ricerche del responsabile, che non si è fermato per soccorrere la vittima, sembrano essere vicine alla conclusione

Indonesia - giornalista di Sky Travolto dal terremoto : «Il mio viaggio massacrante con le ferite ancora aperte» Video : Il volto del calciomercato Sky racconta i drammatici momenti del sisma del settimo grado e le concitate fasi di evacuazione dalle isole Gili

Colata dall'Antelao nel rio Rudan. Salvo un operaio Travolto nell'escavatore : Paura a Peaio dove i detriti sono piombati a valle a causa di una bomba d'acqua. Illesa la squadra dei Servizi forestali

Napoli Travolto 5-0 dal Liverpool : Il Napoli prende cinque sberle dal Liverpool, nel primo test di livello della stagione. La squadra di Juergen Klopp mette a nudo tutte le incertezze della formazione azzurra, a partire dagli equilibri ...

Roma - Travolto da un treno - a 7 mesi dalla morte niente funerale per Valerio - la famiglia : 'Prima la verità' : niente funerale per Valerio Frijia, lo studente morto a 15 anni dopo essere stato travolto dal treno a Labico. 'Prima la verità - dice il padre Alessandro - la sepoltura per noi è la fine di tutto, ...

"Attenti al pericolo" - parla la mamma del 17enne Travolto dall'amico : "Spero solo che la morte di mio figlio sia da esempio a tanti altri ragazzi perché non sottovalutino mai le situazioni, il pericolo e le cose che fanno. Era un ragazzo bravo e pieno di vita, tanti ...

Milano - 54 enne Travolto e ucciso dall'auto mentre cammina in strada : Tragedia della strada domenica pomeriggio a Gorgonzola. Un uomo di 54 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava camminando ...

Terni - 17enne si sdraia in strada per fare video e muore Travolto dallo scooter dell'amico : Doveva essere solo un gioco, un modo per trascorrere una serata d'estate uguale a tante altre. Così. Roberto Albanucci, un diciassettenne. di Acquasparta, tranquillo borgo di quasi 5.000 abitanti in provincia di Terni, ha pensato che sarebbe stato divertente sdraiarsi in mezzo alla strada per filmare, con lo smartphone, l'amico coetaneo in scooter. Qualcosa però non è andato per il verso il giusto e Roberto, studente molto conosciuto in paese, è ...

