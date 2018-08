Travolti dal torrente Raganello in piena | undici morti e 5 dispersi

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : nella gola del Pollino morti 11 escursionisti : È salito a undici il bilancio delle vittime della tragedia nelle gole del Raganello, in Calabria. Uno dei feriti gravi è deceduto nella notte in ospedale. Un’onda di acqua e fango ha travolto gli escursionisti, schiantandoli contro le rocce del Pollino. Si tratterebbe di cinque uomini e cinque donne. Le ricerche per trovare le cinque persone che ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : undici morti nel Parco del Pollino : C’è anche una ragazza di 14 anni tra le vittime della tragedia del Raganello, avvenuta lunedì pomeriggio in provincia di Cosenza. Dieci i cadaveri scoperti nel canyon, una persona morta in ospedale. Le ricerche non si fermeranno, mentre sono giunti anche dalle regioni vicine i soccorritori specializzati per le ricerche in questo tipo di contesti....

