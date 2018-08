Travolti dal torrente Raganello in piena | dieci morti

Travolti dal fiume nel Pollino - 10 morti. Polemica sulle guide : “Quelle autorizzate non fanno il tour” : Le prime luci dell’alba hanno illuminato il triste trasporto delle dieci salme dalla palestra di Civita all’ospedale di Castrovillari. È il primo passaggio ufficiale dell’inchiesta aperta dalla Procura calabrese guidata dal procuratore Eugenio Facciolla, che ha ipotizzato i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti ...

Travolti da torrente nelle Gole del Raganello in Calabria : 4 bimbi in ospedale - stanno bene : Sono ricoverati reparto di pediatria dell’ospedale di Castrovillari quattro bambini rimasti feriti ieri pomeriggio nella tragedia del torrente Raganello: sono due maschi e due femmine e sono in buone condizioni di salute. Al loro fianco ci sono i familiari. L'articolo Travolti da torrente nelle Gole del Raganello in Calabria: 4 bimbi in ospedale, stanno bene sembra essere il primo su Meteo Web.

