Trame Il Segreto | Prudencio colpisce a morte Saul che scompare nel fiume VIDEO

Trame Il Segreto : Francisca chiede l'ultima confessione a Don Berengario : Dalle anticipazioni de Il Segreto, sappiamo che Francisca verra' condannata a morte dopo la rivolta degli operai capitanati da Larraz. Il nuovo capomastro programmera' l'esecuzione della Montenegro dopo che la nobildonna si rifiutera' di pagare la somma di denaro spettante a suo figlio, gravemente ferito durante i lavori presso i terreni di Francisca. La notizia dell'imminente fucilazione della matrona fara' il giro del Paese arrivando anche a ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Irene Campuzano - un nuovo personaggio nelle Trame della soap : Probabilmente legata alla scomparsa del piccolo Carmelito, la giornalista desterà non pochi sospetti in Severo.

Trame Il Segreto : Francisca abbandona il paese - Raimundo riceve la sua lettera : Donna Francisca se ne andra' da Puente Viejo: ebbene sì, le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci raccontano che la Montenegro andra' via dal paese, lasciando Raimundo nello sconforto e molto preoccupato. Nel frattempo, Emilia ed Alfonso dovranno vedersela con il diabolico Perez Ayala. Il generale arrivera' in quel di Puente Viejo per vendicarsi dell’assassino di suo figlio, ucciso da Nicolas: l’Ortuno è un uomo onesto e certamente non ha ...

Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all'ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 agosto alle 18.45.

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 19 al 25 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 19 a sabato 25 agosto 2018: Marcela sembra che stia per partorire, ma si è trattato solo di un falso allarme. Saul si è scontrato con Don Ignacio e decide di andare a chiedergli scusa di persona. Quando arriva a casa di Julieta, trova solo Consuelo e cerca di convincere la donna a farsi dire chi sia realmente quell’uomo. Nel frattempo, il paese si sta preparando al Natale: Hipolito ...

Trame Il Segreto : Julieta accetta di sposarsi - Prudencio si salva dopo l'incidente : La storia d’amore tra Saul e Julieta è sempre stata costellata di grandi ostacoli e così sara' anche nelle prossime puntate de Il Segreto [VIDEO], tanto che il ragazzo giungera' a una scelta netta: dira' basta alla loro relazione e dara' la propria benedizione al matrimonio tra Prudencio e Julieta. Per lo meno così sara' inizialmente, visto che gia' vi abbiamo raccontato in precedenti anticipazioni spagnole de Il Segreto che tentera' poi di ...

Trame Il Segreto : Severo scompare nel nulla - la chiamata di Aurora gela il sangue a Emilia : Il Segreto torna con le anticipazioni che riguardano il movimentato paesino di Puente Viejo. Nelle prossime puntate, sentiremo parlare ancora di Aurora Castro, partita ormai da tempo per la Francia con Beltran. La giovane contattera' Emilia per darle una comunicazione molto importante che riguarda Maria e Gonzalo. La famiglia Valbuena corre un grave pericolo in quel di Cuba. Intanto Severo comincera' a nutrire dei sospetti verso Carmelo, visto ...

Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all'ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 agosto alle 18.45.

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 12 al 18 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 agosto 2018: Mentre Julieta si sente in colpa per la disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza, Donna Francisca e Prudencio continuano a tessere la loro ragnatela di imbrogli e inganni. Intanto, Severo e Carmelo devono trovare il modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia… Severo viene arrestato per l’omicidio di Venancia. ...

Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all'ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 5 a sabato 11 agosto alle 18.45.

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 5 all’11 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 agosto 2018: Carmelo non concede a Severo il permesso per far visita in carcere a Venancia, temendo che la donna possa provocarlo a tal punto da scatenare in lui una reazione violenta. Don Anselmo, dopo il trauma subito, non ricorda di essere un sacerdote ed è convinto, al contrario, di avere avuto una relazione passionale con Francisca (tanto che appena la incontra la ...

Il Segreto - puntate spagnole e Trame prossima settimana : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: una macabra scoperta Il Segreto fino a settembre andrà in onda dal lunedì al sabato, dalle 18:45 alle 20. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Mauricio, il fidato capomastro di Donna Francisca, farà una macabra scoperta. Fe ritorna a Puente Viejo e aiuta Nazaria a liberare il figlio Miguel. L’ex cameriera di Francisca apre un negozio di vini e fa pace con Mauricio. Il capomastro ...

Il Segreto le Trame della prossima settimana : da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto 2018 : Venancia ha rapito Carmelito e telefona a Candela, invitandola a raggiungerla. La donna cadrà vittima della trappola della perfida ex suocera. Francisca minaccia ancora una volta Julieta.

Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all'ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto alle 18.45.