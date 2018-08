Tragedia sul Pollino | pioggia intensa e il torrente straripa Morti 11 escursionisti Si

Tragedia sul Monte Bianco : la vittima è Philipp Angelo : BOLZANO. Ennesima giornata nera sulle Alpi. Nel giro di 24 ore tre alpinisti e un escursionista sono morti a seguito di tre distinti incidenti, andando ad allungare la già tragica lista di decessi di ...

Gita sul torrente finisce in Tragedia : ci sono diverse vittime : Un gruppo di escursionisti è stato travolto dalla piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza

'Sono stanco' - poi la caduta : la Tragedia sul Cervino ricostruita dalla Guardia di Finanza. Il cordoglio di Arezzo : Ha guardato l'amico e ha detto 'Sono stanco'. Sarebbero state queste le ultime parole che Matteo Pes ha rivolto a F.S. il ragazzo aretino che era con lui sul Cervino. Pochi secondi dopo è scivolato ed ...

Tragedia sul Cervino - muore a 28 anni precipitando dalla Cheminée. L'amico chiama i soccorsi : Aveva deciso di abbandonare il calcio perché aveva scoperto un'altra grande passione: l'alpinismo. Di arrampicata in arrampicata, era stato travolto dall'amore per la montagna, per le grandi vette: ...

Motoscafo "impazzito" si schianta sulla costa piena di bagnanti : Tragedia sfiorata : Un Motoscafo si è schiantato contro il molo di Aurisina, davanti agli occhi increduli dei bagnanti che affollavano la...

Con l'auto a tutta velocità sui tavoli della gelateria : Tragedia sfiorata sul lungomare : sfiorata la tragedia sul lungomare di Sapri. Venerdì pomeriggio una Toyota Rossa ha invaso la corsia opposta al senso di marcia ed è finita violentemente contro il palo della pubblica illuminazione ...

“È successo un attimo prima del crollo”. Un video inedito sulla Tragedia di Genova : Immagini che si sovrappongono, una dopo l’altra, video e testimonianze di chi si è trovato a vivere un orrore troppo grande per essere raccontato e difficile da capire fino in fondo anche guardando le istantanee arrivate da Genova, dove il crollo improvviso di ponte Morandi ha causato la morte di 38 persone. Tra le tante testimonianze di quell’orrore ce n’è una in particolare che sta rimbalzando di social in social in ...

Tragedia sul cavalcavia : ai domiciliari il conducente. Sabato i funerali : BRINDISI - 'Un cane mi ha attraversato la strada e ho dovuto sterzare per evitarlo'. Il 22enne Gabriele Quaranta ha confermato al gip del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, la stessa versione ...

24 ragazzini morti. Tragedia sul Nilo. Avevano dai 7 ai 16 anni : Il maltempo ha rovinato la festa degli italiani nella giornata di Ferragosto. Ma il Bel Paese non è l’unico ‘Paese’ a essere colpito da forti piogge. Per esempio, in Sudan, nel corso degli ultimi giorni, si stanno abbattendo forti acquazzoni e temporali che causano non pochi disagi. Questo angolo d’Africa è tornato all’onore delle cronache nelle ultime ore per ‘colpa’ dell’incidente di Londra di ...

Cristiano De André sul crollo del Ponte Morandi. "Sono arrabbiato. Questa era una Tragedia annunciata" : "Voglio dedicare questo concerto a Genova. Quella di ieri è stata una tragedia immane, Genova è sempre colpita, non so come mai, da alluvioni. Sono arrabbiato, Questa era una tragedia annunciata. Quel Ponte è sempre stato pericolante, dovevano buttarlo giù, sono tutti nodi che vengono al pettine".Lo ha dichiarato poco prima del concerto a Festambiente, a Rispescia (Grosseto) Cristiano de André, genovese doc, ...

Ponte Morandi - 'dalla Tragedia di Genova al piano Savona' : l'indiscrezione devastante - una bomba sull'euro : La tragedia del Ponte Morandi di Genova è diventata, dopo le prime ore di sgomento e lacrime, un argomento politico. Di più, un arma in mano agli euroscettici dentro al governo per menare colpi ...

Crollo Genova - I Ricchi e Poveri : "Eravamo sul ponte un'ora prima - una Tragedia" : Intervenuti alla Vita in Diretta Estate, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno portato la loro testimonianza sulla tragedia...

La Tragedia del Ponte Morandi : ipotesi sul crollo e su un futuro impossibile : “Sarà il vostro Ponte di Brooklyn…” dichiarò con entusiasmo ai genovesi Giuseppe Saragat, il Presidente della Repubblica che il 4 settembre 1967 percorse da Ponente a Levante i 1128 metri che separavano la galleria di Coronata da quella del Belvedere di Sampierdarena: in mezzo tutta la Val Polcevera. Il Ponte Morandi: per alcuni il viadotto per altri l’obbrobrio Che si chiamasse Ponte Morandi molti genovesi lo hanno scoperto solo martedì con la ...