Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria | travolti da torrente in piena | le vittime

Tragedia Marcinelle - Di Maio : "Insegna che non bisogna emigrare"/ Garavini (Pd) - "scuse a italiani all'estero" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Di Maio : “A me la Tragedia di Marcinelle insegna che non dobbiamo emigrare dall’Italia” : Di Maio ieri sera è intervenuto sulla strage di Marcinelle, dopo che il ministro Moavero aveva accostato i migranto di oggi agli italiani che emigravano nei secoli scorsi: "la riflessione che suscita in me Marcinelle è che non bisogna partire. Non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare per non far più emigrare i nostri giovani. Il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa".Continua a leggere

Marcinelle - Moavero : Tragedia dell'immigrazione. La Lega lo attacca : irrispettoso paragonare italiani ai clandestini : Tutto è partito dai 262 rintocchi della campana Maria Mater Orphanorum che ricordano al mondo il disastro avvenuto nella cittadina in Belgio, l'8 agosto 1956: 262 minatori, tra cui 136 italiani, ...

Mattarella ricorda Marcinelle : Tragedia parte indelebile della memoria del nostro Paese : Teleborsa, - L'8 agosto del 1956, duecentosessantadue lavoratori perdevano la vita in quell'episodio passato alla storia come il "disastro di Marcinelle" . Di questi, ben centotrentasei erano migranti ...

Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. 62 anni fa la Tragedia di Marcinelle : Si celebra oggi la Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, istituita a ricordo della tragedia avvenuta nella miniera di carbone "Bois du Cazier", a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio, dove l'8 agosto del 1956 persero la vita 262 ...

Marcinelle - a 62 anni dalla Tragedia il dovere del ricordo : Come ogni anno anche alle 8.10 di oggi la campana suona 262 rintocchi per i minatori deceduti, altri 10 per i caduti di tutte le miniere nel mondo, infine suona a distesa in onore delle vedove e dei ...

8 agosto 1956 - la Tragedia di Marcinelle - Mattarella "Sicurezza sul lavoro irrinunciabile" : Sessantadue anni fa una tragedia tra le più gravi della storia dei lavoratori italiani nel mondo. Siamo in Belgio, a Marcinelle. E' l'8 agosto del 1956: nel pozzo minerario di Bois du Cazier un incendio riempì di fumo tutto il pozzo minerario, provocando la morte di 262 lavoratori dei 274 ...

Tragedia di Marcinelle - nel 1956 morti in Belgio 136 minatori italiani : Tragedia di Marcinelle, nel 1956 morti in Belgio 136 minatori italiani Alle 8,10 dell'8 agosto di 62 anni fa, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, scoppiò un incendio in cui persero la vita in tutto 262 lavoratori. I superstiti dell’incidente furono soltanto 13 Parole chiave: ...

Marcinelle : 262 sagome bianche per ricordare la Tragedia in miniera : Era l'8 agosto del 1956 quando nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, scoppiò un incendio. Fu causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla ...