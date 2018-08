Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : “I corpi erano veramente segnati in maniera importante” : “Con la mia squadra, vicino la foce del Raganello, abbiamo recuperato 4 cadaveri. Li’ abbiamo capito l’imponenza e la potenza della piena perche’ i corpi erano veramente segnati in maniera importante. Appena ricevuto l’allarme ci siamo attivati. erano circa le 15. Appena arrivati nelle Gole del Raganello abbiamo capito la gravita’ della Tragedia. Ci siamo attivati per mettere in atto tutte le azioni necessarie ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : aperto fascicolo per omicidio colposo : In merito alla Tragedia del Raganello, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti d’ufficio: lo ha riferito il procuratore Eugenio Facciolla. Al momento non è stata disposta l’autopsia sui corpi delle vittime. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: aperto fascicolo per omicidio ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - medico 118 : “Un episodio di inaudita violenza” : “Siamo stati tra i primi ad arrivare e ci siamo subito occupati delle persone ferite. Quello che posso dire e’ che si e’ trattato di un episodio di inaudita violenza. Abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso e ci siamo immediatamente precipitati sul posto prestando le prime cure alle persone che erano state recuperate dalla zona del ponte del Diavolo. Dai racconti dei sopravvissuti, tutti in forte stato di shock, si e’ ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : la bimba ferita trovata accanto a cadavere : Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l’onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello, è stata trovata vicino ad un cadavere: lo ha spiegato il dirigente medico dell’elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l’ha soccorsa. “Era semicosciente ma in evidente stato di shock. L’abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : quel percorso è pericoloso - lì le guide ufficiali non entrano : Il percorso delle Gole del Raganello, lungo 13 km, nel Parco del Pollino, è ritenuto pericoloso dalle guide ambientali escursionistiche riconosciute che infatti non lo percorrono e non vi conducono gruppi di escursionisti: “Ogni volta che piove, l’alveo del fiume si modifica. Questo noi lo sappiamo bene e per questo non ci avventuriamo in queste Gole: ai turisti le facciamo vedere dall’alto, o solo nella parte iniziale del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : i dispersi si cercano fino al mare - torrente ancora in piena : “Stiamo effettuando operazioni di perlustrazione di tutto il greto del fiume, fino ad arrivare al mare, nella ricerca di eventuali dispersi. Siamo in costante contatto con le squadre di terra. Non lasciamo nulla al caso battiamo palmo a palmo ogni centimetro del fiume sperando di trovare persone in vita“: lo ha dichiarato a Skytg24 Nicola Capitale, elicotterista dei vigili del fuoco, che in queste ore è tra i soccorritori impegnati ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : si cercano 3 dispersi - “la forza dell’acqua è stata devastante” : “Le ricerche sono proseguite per l’intera notte. Non abbiamo un elenco dettagliato delle persone entrate nelle Gole del Raganello. Nella notte abbiamo recuperato quattro corpi nella parte finale delle Gole. La forza dell’acqua è stata veramente devastante, uno dei corpi lo abbiamo ritrovato a 8 km dal ponte del Diavolo,” ha dichiarato il vicepresidente del Soccorso alpino della Calabria ai microfoni di SkyTg24 facendo il ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Tragedia Marcinelle - Di Maio : "Insegna che non bisogna emigrare"/ Garavini (Pd) - "scuse a italiani all'estero" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Marcinelle - Di Maio : "Quella Tragedia ci ricorda che non dobbiamo emigrare" : Le parole del vicepremier dopo la polemica della Lega sulle dichiarazioni del ministro Moavero in occasione dell'anniversario della tragedia in Belgio

Di Maio : “A me la Tragedia di Marcinelle insegna che non dobbiamo emigrare dall’Italia” : Di Maio ieri sera è intervenuto sulla strage di Marcinelle, dopo che il ministro Moavero aveva accostato i migranto di oggi agli italiani che emigravano nei secoli scorsi: "la riflessione che suscita in me Marcinelle è che non bisogna partire. Non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare per non far più emigrare i nostri giovani. Il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa".Continua a leggere

Marcinelle - Moavero : Tragedia dell'immigrazione. La Lega lo attacca : irrispettoso paragonare italiani ai clandestini : Tutto è partito dai 262 rintocchi della campana Maria Mater Orphanorum che ricordano al mondo il disastro avvenuto nella cittadina in Belgio, l'8 agosto 1956: 262 minatori, tra cui 136 italiani, ...

Marcinelle - Moavero : Tragedia dell’immigrazione. La Lega lo attacca : irrispettoso paragonare italiani ai clandestini : Il paragone degli emigrati italiani del secolo scorso con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ispirato al ministro degli Esteri dall’anniversario della strage di Marcinelle, spacca il governo. Quel parallelismo è giudicato offensivo dalla Lega che ribatte con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: «Paragona...

Mattarella ricorda Marcinelle : Tragedia parte indelebile della memoria del nostro Paese : Teleborsa, - L'8 agosto del 1956, duecentosessantadue lavoratori perdevano la vita in quell'episodio passato alla storia come il "disastro di Marcinelle" . Di questi, ben centotrentasei erano migranti ...