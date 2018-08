Tragedia di Raganello | dieci i morti

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Tragedia Raganello - numero verde attivato per capire chi si trovava in quell'area : La protezione civile regionale ha messo a disposizione il proprio numero verde - 800-222211 - per chiunque avesse notizie circa persone che potessero trovarsi nella zona di Civita al momento della ...

Civita. Tragedia del Raganello : numero per informazioni 0984 8980651 : Il dirigente della Protezione civile Calabria, Carlo Tansi, ha confermato che il gruppo principale di escursionisti aveva una guida ufficiale

Maltempo - Tragedia nel Pollino : le Gole del Raganello sono pericolose - l’accesso è regolato : tragedia in Calabria, dove un torrente in piena ha travolto un gruppo di escursionisti impegnati nelle Gole del torrente Raganello, a Civita (Cosenza). Si tratta di escursioni consigliate solo agli esperti: il lungo canale del corso d’acqua, che si incunea nei monti del massiccio del Pollino, si inerpica a volte in maniera repentina, regalando bellissimi scorci con cascate e rapide, ma diventando anche estremamente pericoloso in caso di ...