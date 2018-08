Tragedia del Cervino | attesa per il rientro di Matteo ad Arezzo e per i funerali

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Civita. Tragedia del Raganello : numero per informazioni 0984 8980651 : Il dirigente della Protezione civile Calabria, Carlo Tansi, ha confermato che il gruppo principale di escursionisti aveva una guida ufficiale

Maltempo - Tragedia nel Pollino : le Gole del Raganello sono pericolose - l’accesso è regolato : tragedia in Calabria, dove un torrente in piena ha travolto un gruppo di escursionisti impegnati nelle Gole del torrente Raganello, a Civita (Cosenza). Si tratta di escursioni consigliate solo agli esperti: il lungo canale del corso d’acqua, che si incunea nei monti del massiccio del Pollino, si inerpica a volte in maniera repentina, regalando bellissimi scorci con cascate e rapide, ma diventando anche estremamente pericoloso in caso di ...

Civita. Tragedia del Raganello : una delle vittime è di Trebisacce : Quattro donne e quattro uomini sono morti nelle gole del Raganello a Civita (Cosenza) dove il torrente ingrossato dalle piogge

Le verità e i moniti della Tragedia del ponte : Vale per la società nel suo complesso, ma soprattutto per l'economia e la politica. Venendo, infatti, al terzo e ultimo monito, è importante dividere fra decisioni da assumere a breve termine e ...

“È GENOVESE?” GAFFE DELLA GIORNALISTA SKY CON SINDACO BUCCI/ Video - Luca Bizzarri : “Un sorriso nella Tragedia” : “Lei è GENOVESE?” al SINDACO BUCCI, GAFFE DELLA GIORNALISTA di Sky: Video. E i social subito si scatenano: il filmato fa il giro di Internet e diventa virale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

WWE – Sheamus e quella carezza alla ‘sua’ Sampdoria : “giusto non giocare dopo la Tragedia del Ponte Morandi” : La superstar WWE Sheamus, grande tifoso della Sampdoria, ha appoggiato la scelta del club blucherchiato di non giocare dopo la tragedia del Ponte Morandi La tragedia del Ponte Morandi che ha sconvolto la città di Genoa non è passata inosservata negli USA. La superstar WWE Sheamus, grande tifoso della Sampdoria dai tempi del mitico Attilio Lombardo, ha appoggiato la scelta della Lega Calcio di rinviare Genoa-Milan e Fiorentina-Sampdoria in ...

Con l'auto a tutta velocità sui tavoli della gelateria : Tragedia sfiorata sul lungomare : sfiorata la tragedia sul lungomare di Sapri. Venerdì pomeriggio una Toyota Rossa ha invaso la corsia opposta al senso di marcia ed è finita violentemente contro il palo della pubblica illuminazione ...

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi al governo. Ovazione ai Vigili del Fuoco. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : GENOVA - Applausi ai Vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che hanno portato il loro...

La Tragedia nel giorno del suo compleanno : la morte di 'Peppe' ha sconvolto tutti : Aveva 23 anni, era originario di Crescentino, lavorava come operaio alla Margaritelli di Rodallo di Caluso , azienda che produce traversine ferroviarie, e da circa un anno abitava a San Sebastiano Po ...

Benetton - festa a Cortina dopo il crollo del ponte Morandi/ "Party per 90 invitati il giorno dopo la Tragedia" : Benetton, festa a Cortina d'Ampezzo dopo il crollo del ponte Morandi. Il portale La Verità fa sapere: "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia a Genova"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Lutto nazionale - Tragedia del Morandi - Roma spegne le sue luci : luci spente, dunque, ma non solo: 'Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo. Il nostro pensiero va alle famiglie ...

Un minuto di silenzio in ricordo della Tragedia di Genova - applauditissima Tosca del “Taormina Opera Stars”. : Un minuto di silenzio in ricordo della tragedia di Genova degli oltre quattromila spettatori dell’applauditissima Tosca del “Taormina Opera stars“.

L'allenatore del Torino : "Di fronte a questa Tragedia potevano essere fermate tutte le partite" : "Mi adeguo alla volontà della Lega calcio, ma di fronte a una tragedia di questo genere potevamo stare fermi tutti, non solo le partite con Samp e Genoa". L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, dice la sua sul mancato stop della prima giornata del campionato di calcio. "Con forte dolore - ha proseguito il tecnico granata - dobbiamo rispettare quello che dobbiamo fare, ma voglio fare le condoglianze a tutte famiglie colpite dalla ...