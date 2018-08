Tra le vittime della tragedia del torrente | c' è Antonio | soccorritore volontario a

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : Tra le vittime anche due coniugi del Napoletano : Tra le vittime della Tragedia della piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in Calabria, vi sarebbero anche due coniugi di Qualiano (Napoli): lo ha reso noto il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Il primo cittadino esprime “il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo messi già in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : Tra le vittime una guida - andò a Rigopiano : Tra le vittime della Tragedia del Raganello in Calabria, vi sarebbe una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le Gole della zona: si tratterebbe di un volontario di protezione civile 32enne, tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse un albergo a Rigopiano. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: tra le vittime una guida, andò a Rigopiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Civita. Tra le vittime Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo di Qualiano : L’amministrazione comunale di Qualiano (Napoli) conferma che tra le vittime c’è anche una coppia del centro napoletano. Sono Carmen Tammaro

Civita. Tra le prime vittime identificate Antonio De Rasis di Cerchiara : Doveva essere un’escursione come molte altre prima, ma per lui è stata l’ultima. Antonio De Rasis è morto travolto dal

Morti nella piena del Raganello - salvata bimba di 9 anni : è grave - i genitori sono Tra le vittime : C'era anche Chiara, una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello . La piccola è stata salvata ieri, e a testimoniare l'intensità di quel momento ci pensa una ...

Cosenza - bambina di 9 anni salvata dalla piena del Raganello. «Trovata accanto a un cadavere - genitori Tra le vittime» : C'era anche una bambina di 9 anni tra gli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello. La piccola, che si chiama CHiara, è stata salvata ieri. A testimoniare...

Tragedia Pollino - ministro Lezzi : vicino alle vittime e alle loro famiglie : 'Il mio pensiero, mentre seguo gli sviluppi della Tragedia sul Pollino, va alle vittime e ai loro familiari. Un ringraziamento sentito ai soccorritori.' Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi su ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : almeno 10 vittime Tra gli escursionisti : I due gruppi, in gran parte provenienti da Brescia, Bergamo e Milano, sono stati sorpresi dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 23 persone, ci sono dispersi. Si temono altri morti. Sul posto vigili del fuoco, soccorso speleo-fluviale, carabinieri e protezione...

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : 9 vittime Tra gli escursionisti : I due gruppi, in gran parte provenienti da Brescia, Bergamo e Milano, sono stati sorpresi dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 23 persone, due i dispersi. Si temono altri morti. Sul posto vigili del fuoco, soccorso speleo-fluviale, carabinieri e protezione...