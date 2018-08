Torrente Raganello travolge escursionisti | almeno 11 morti | 5 dispersi

Travolti dal Torrente Raganello in piena - undici morti e 5 dispersi : Proseguono le ricerche dei dispersi nel timore che ci siano persone non segnalate tra gli escursionisti in una zona molto frequentata dai turisti

PIENA DEL Torrente RAGANELLO/ Il meteo e e la bellezza della gola hanno ingannato gli escursionisti : Almeno 10 morti, 23 persone tratte in salvo: sono questi al momento i numeri della tragedia avvenuta nelle Gole del RAGANELLO (Cosenza) a causa di una PIENA improvvisa.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da Torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Calabria - i soccorritori si calano nel Torrente Raganello alla ricerca di superstiti e vittime. Le immagini dell’intervento : Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese, che è intervenuto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, si è organizzato sin da subito per risalire il corso del torrente Raganello alla ricerca di eventuali superstiti dispersi e i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nella gola, nel parco del Pollino, in Calabria, sono presenti anfratti e speroni. Gli escursionisti sono stati sorpresi dal maltempo e dal ...

