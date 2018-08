Torrente Raganello travolge escursionisti | almeno 10 morti | 3 dispersi

Il Torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 11 morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella tarda serata il recupero dei corpi di altri due escursionisti, mentre nella notte una delle persone rimaste...

Calabria - Torrente in piena nel parco del Pollino : 11 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 11 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Almeno 10 morti, 23 persone tratte in salvo: sono questi al momento i numeri della tragedia avvenuta nelle Gole del RAGANELLO (Cosenza) a causa di una PIENA improvvisa.

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da Torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Calabria - Torrente in piena nel parco del Pollino : 10 morti e 6 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 10 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Sei di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

