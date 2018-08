Torna The Exorcist su Rai4 | dal 21 agosto le repliche degli episodi in attesa della

The Good Doctor Torna su Rai1 dopo lo stop della scorsa settimana : come finirà la fuga di Shaun? Anticipazioni 28 agosto : Il finale di The Good Doctor è destinato a slittare dopo lo stop della scorsa settimana. Non sappiamo ancora se la serie con Freddi Highmore andrà in onda davvero fino all'11 settembre ma quello che è certo è che la Rai dovrà accelerare se non vorrà spingersi troppo in là, al ridosso dell'inizio della nuova stagione telefilmica già annunciata ormai da settimane. Le soluzioni verranno presto comunicate mentre il pubblico oggi, 21 agosto, ...

Gamescom 2018 : Close to the Sun : l'interessante survival horror del team italiano Storm in Tea Cup Torna a mostrarsi in un nuovo trailer : La Gamescom 2018, ormai entrata nel vivo dopo la cerimonia di apertura, continua a regalare interessanti e numerosissime notizie su attesi giochi in arrivo.Tra i protagonisti dell'importante manifestazione di Colonia figura Close to the Sun.Per chi non lo sapesse, si tratta di un interessante survival horror sviluppato dal team italiano Storm in Tea Cup. Come precedentemente annunciato, il gioco vedrà la luce su PS4, Xbox One e PC nel primo ...

The Dressmaker Il diavolo è Tornato film stasera in tv 20 agosto : trama - curiosità - streaming : The Dressmaker Il diavolo è tornato è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:15. La pellicola diretta da Jocelyn Moorhouse ha come protagonisti Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Dressmaker Il diavolo è tornato film stasera in tv: ...

"Ant-Man & the Wasp" : Torna la freschezza in casa Marvel : E' nelle sale 'Ant-Man and The Wasp', un'uscita che è un piccolo evento estivo per gli appassionati dell'universo cinematografico Marvel. Il film, sequel del grande successo del 2015 e collocato tra ...

Transporter - The Series/ Anticipazioni : Frank Martin Torna con una nuova avventura (18 agosto) : Transporter: The Series, ecco le Anticipazioni dello show televisivo con protagonista Frank Martin, l'autista torna con una nuova avventura questa sera, la trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:59:00 GMT)

The Sinking City : l'open-world investigativo con atmosfere lovecraftiane Torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Frogwares ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay dedicato al suo The Sinking City che si concentra sui meccanismi di illuminazione e sul meteo. Come riporta DSOGaming, in questo nuovo gioco di investigazione d'azione open world con atmosfere lovecraftiane, Frogwares ha creato diversi tipi di illuminazione a seconda dell'ora del giorno.I tipi di illuminazione cambieranno dinamicamente e in base al ciclo giorno-notte che Frogwares ha ...

80 euro - a volte riTornano. ‘The never ending story’ del bonus della discordia : di Maurizio Donini Il bonus di 80 euro, introdotto dall’allora premier Matteo Renzi nel 2014, ha scatenato da subito una ridda di polemiche; si pensava oramai che la faccenda fosse archiviata, ma proprio in questi giorni il tormentone è tornato alla ribalta. Retrospettivamente ricordiamo che si trattava di un bonus indirizzato per la prima volta alle fasce meno abbienti della popolazione, applicato in maniera decrescente fino ad un tetto ...

The Good Doctor/ Anticipazioni del 14 agosto 2018 : Shaun Torna in ospedale - ma Il dottor Melendez... : The Good Doctor, Anticipazioni del 14 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun parte con Lea per un viaggio chiarificatore; Jared viene licenziato.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Heather Parisi Torna a parlare di Simona Ventura : 'una disperata che provò a costruire visibilità grazie a me' : Nella giornata di ieri, domenica 13 agosto, Heather Parisi è stata vittima di un hackeraggio del suo profilo Instagram . Una volta recuperato il suo account, solo poche ore dopo, la ballerina ha ...

Morgan Torna in The Walking Dead 9 per portare via Rick Grimes? Andrew Chambliss svela la verità : La première di mezza stagione di Fear The Walking Dead 4 lascia pensare che Morgan possa tornare indietro facendo nuovamente da ponte tra lo spin off e la serie madre, The Walking Dead 9, ma sarà vero? Proprio all'inizio dell'episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa, Morgan ha annunciato la sua intenzione di tornare in Virginia e dal suo amico Rick Grimes e ha persino organizzato il trasporto grazie a Althea e al suo cellulare SWAT. ...

Insomnia : The Ark : l'RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout Torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Lo sviluppatore russo Studio Mono ha condiviso un nuovo overview trailer per l'RPG Insomnia: The Ark, che ci presenta alcuni elementi di gameplay e suggerimenti su alcuni dei diversi percorsi che i giocatori potranno prendere durante l'avventura.Come segnala Dualshockers, oltre al gameplay, il trailer fornisce una lista che riassume alcuni dei modi in cui i giocatori possono personalizzare il loro viaggio attraverso l'Object 6, la stazione ...

Il puzzle adventure Illusion : A Tale of the Mind Torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Ravenscourt, Frima Studio e Groupe PVP hanno pubblicato il nuovo "Wicked Mind", trailer dedicato a Illusion: A Tale Of The Mind.Illusion è un puzzle adventure ambientato nei cabaret della Parigi del 1920. Gioca nei panni di una ragazza di nome Emma e vivi le sue avventure mentre cerca di liberare la mente di suo padre da un uomo pazzo. Soccomberai all'Illusione?Etienne Morin, Producer presso Frima Studio ha spiegato: "Illusion: A Tale of the ...