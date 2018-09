Torna la Sala Web alla 75 Mostra di Venezia Una selezione di 18 lungometraggi di

aldiladelcinema

(Di martedì 21 agosto 2018) Unadi 18, di cui 11 della sezione Orizzonti, due di Biennale College – Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso, formano il ricco programma in prima mondiale dellaWeb della 75.di2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dBiennale dipresieduta da Paolo Baratta. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, per il settimo anno laWeb dipermette la visione online in tutto il mondo, raggiungibile dal sito www.labiennale.org, di film significativi dellaufficiale delladel Cinema, per cinque giorni a partire da quello in cui vengono presentati in prima mondiale al Lido. E’ possibile acquistare il biglietto o il pass digitale per i 18 ...