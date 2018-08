Torna ' La Lunga Notte delle Pievi in Carnia'

Demi Lovato lascia l'ospedale e Torna in rehab : «Strada lunga e dolorosa - lo fa per la famiglia» : LOS ANGELES - Dopo il ricovero per overdose, finalmente migliorano le condizioni di salute di Demi Lovato. La cantante infatti entro domani lascerà l?ospedale che l?ha presa in...

Marc Marquez - GP Repubblica Ceca 2018 : “Si Torna in sella. È positivo avere questo vantaggio ma la stagione è lunga” : Il Motomondiale torna dopo le vacanze e a presentarsi a Brno da leader del Mondiale di MotoGP è Marc Marquez. “La pausa è stata bella, un modo per divertirmi, rilassarmi ma anche analizzare la prima parte di stagione“, ha esordito lo spagnolo nella conferenza stampa che ha aperto il GP della Repubblica Ceca. “La prima parte è stata positiva ma c’è stato qualche errore di troppo che è possibile migliorare. Ci siamo ...

Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings domina a Loket e Torna ad allungare su Cairoli : Jeffrey Herlings centra la sua ennesima doppietta stagionale e scopre due cose decisamente importanti: da un lato torna ad avere 30 punti di margine su Tony Cairoli a sei Gran Premi dalla conclusione, per cui un bottino nuovamente importante; dall’altro, probabilmente, ha capito che l’unico concreto avversario che ha avuto in questo campionato di MXGP è stato l’infortunio alla clavicola che non gli ha permesso di disputare la ...