Torino | spara in aria per spaventare ladro | gli sequestrano pistola

(Di martedì 21 agosto 2018) Unentra nella sua casa in via Juvarra a Nichelino () e luitre colpi in, con un"arma da fuoco regolarmente detenuta, per cercare di metterlo in fuga. Si tratta di un italiano di 41 anni, che intorno alle 23 si è trovato faccia a faccia con un malvivente che stava facendo irruzione al primo piano della sua abitazione. Dopo aver fatto fuoco con la, il padrone di casa si è lanciato all"inseguimento delin fuga, con l"arma ancora in pugno, fino a che non si è imbattuto in una pattuglia di carabinieri.Il 41enne ha raccontato l"episodio ai militari, fornendo anche una descrizione fisica del malfattore, non prima, tuttavia, che gli venisse sequestrata la. Per lui è arrivata una denuncia per porto abusivo d"armi, dato che la licenza in suo possesso prevedeva un utilizzo limitato alle mura domestiche e non al di fuori di esse.Il malvivente, nel ...