Torino | Mazzarri ha trovato un grande centrocampista | che esordio per Meite

Torino - Mazzarri in silenzio. Petrachi : "Se parla si becca 10 giornate" : C'è rabbia. Al Torino non sono andate giù le decisioni arbitrali di Torino-Roma: dal gol annullato dal Var a Iago Falque al rigore non concesso sullo 0-0 per un contatto Fazio-Iago. Nel dopo partita, ...

Mazzarri : 'Torino al meglio contro la Roma' : TORINO - Terminata la sessione estiva di mercato con gli arrivi di Djidji , ma soprattutto Soriano e Zaza domani per i granata è tempo di battezzare il campionato nell'esordio contro la Roma. ' E' la ...

Mazzarri vara il nuovo Torino grazie ai colpi “last minute” : ecco come cambia l’11 granata : Mazzarri ha chiesto Zaza ed è stato accontentato dalla proprietà del suo Torino, Petrachi si è mosso abilmente beffando la Samp Mazzarri adesso si può sbizzarrire. Il tecnico del Torino si appresta a vedere la propria rosa arricchita dagli ultimi colpi in entrata messi a segno dal presidente Cairo. In arrivo in granata i “last minute” Zaza e Soriano, oltre ai già noti Ola Aina e Djidji. Questi quattro nomi, sommati a quelli di ...

Liverpool-Torino - Mazzarri convoca 21 giocatori : TORINO - Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri , ha selezionato 21 calciatori per l'amichevole di domani sera a Liverpool , calcio d'inizio ore 20.30 italiane, diretta tv su La7 e su Torino Channel,. ...

Ljajic al centro del Torino. Scatta il piano Mazzarri : Ci riflette da mesi, ne pianifica l'inserimento, studia un piano tagliato su misura del suo genio da esorcizzare senza soluzione di continuità. Nel Walter-pensiero si è incastrata come una delle più ...

Torino - Cairo torna a parlare del “grigio” calciomercato : Mazzarri si dovrà arrangiare : Torino, il patron Urbano Cairo ha nuovamente sottolineato i propri sforzi sul mercato per riscattare alcune pedine granata Il presidente del Torino Cairo è tornato a parlare di calciomercato. I granata sembrano non essere cambiati molto rispetto alla scorsa deludente stagione, ma a quanto pare non si muoveranno molto nelle ultime settimane di calciomercato. Cairo a Skysport ha infatti fatto il punto sulle mosse granata: “Abbiamo ...

Torino - Mazzarri sul mercato : “ho i migliori” : “Alla società ho comunicato le mie indicazioni di mercato, c’è ancora un mese per lavorare su questo aspetto. La fine dello scorso campionato ha detto che questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti”. E’ un Walter Mazzarri soddisfatto quello che traccia il bilancio del ritiro. “Da allenatore dico che i miei giocatori sono sempre i migliori – sottolinea -. Credo molto nel lavoro e ...