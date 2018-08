Torino | Izzo verso il forfait con l' Inter

Torino -Roma - le pagelle granata : Izzo non sbaglia mai - Belotti combatte : SIRIGU - voto: 6 Salvato tre volte dai pali, castigato in coda da una prodezza, il suo nel mezzo lo fa. NKOULOU - voto: 6,5 È il baluardo centrale di una difesa granata nei guai soprattutto dopo i ...

Infortunio Izzo - il calciatore del Torino lascia il campo in lacrime : Infortunio Izzo, il calciatore lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, il primo match sta mettendo di fronte Torino e Roma, partita apertissima ma nel secondo tempo il risultato è fermo ancora sullo 0-0- Doppia tegola per Walter Mazzarri, prima l’Infortunio di De Silvestri, nel finale quello del difensore Izzo, l’ex Genoa lascia il campo in lacrime, condizioni da valutare ...