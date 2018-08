Tom Clancy’s The Division 2 | Aperti ufficialmente i Pre-Order

gamerbrain

(Di martedì 21 agosto 2018) Ubisoft ha annunciato che è ora possibile prenotare Tom Clancy’s The2, per le edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector’s. Tom Clancy’s The2 esce in tutto il mondo il 15 marzo 2019 sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, su sistemi PlayStation 4 e PC Windows. I giocatori che prenoteranno una qualunque edizione del gioco guadagneranno l’accesso alla Private Beta, così come al pacchetto Difensore del Campidoglio. Il pacchetto include due oggetti in-game, ossia “Lullaby”, un esotico shotgun SPAS-12, e la tuta Hazmat 2.0. I contenuti completi** per ogni edizione comprendono: Standard Edition: il gioco base, pubblicato in tutto il mondo il 15 marzo 2019. La Gold Edition include il gioco Tom Clancy’s The2, con 3 giorni di accesso anticipato a partire dal 12 marzo 2019 e il Pass ...