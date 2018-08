Thriller di Michael Jackson non è più l’album più venduto di sempre

gqitalia

(Di martedì 21 agosto 2018) Dopo 30 anni il re del pop perde un pezzo importante di scettro., che da tanto dominava la classifica RIAA (the Recording Industry Association of America) degli album più venduti di ogni tempo, non sta più al primo posto, che oggi, con 38 milioni di copie vendute passa a The Eagles’ Greatest Hits 1971-1975. La notizia arriva con le congratulazioni del CEO dell’associaizone dell’industria dei discografici americani, Cary Sherman, che sottolinea come, con questo sorpasso, la rock band oggi occupi tanto il primo quanto il terzo posto del podio di una classifica epocale, in cui la ‘medaglia di bronzo’ va a Hotel California. “Entrambi questi mitici dischi hanno superato in modo impressionante la prova del tempo, guadagnando solo più diffusione e popolarità con il passare degli anni, proprio come è accaduto agli Eagles stessi”, commenta. Il ...