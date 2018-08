The Good Doctor - episodio speciale doppio (rinviato causa tragedia di Genova) in onda il 21 agosto : anticipazioni : doppio episodio per The Good Doctor in onda in prima serata su Rai1 martedì 21 agosto. L’11esima e 12esima puntata della prima stagione della serie medical erano previste in programmazione per il 14 agosto, ma sono state rinviate alla settimana seguente per lasciar spazio ai programmi di approfondimento sulla tragedia che ha colpito Genova col crollo del ponte Morandi. Proseguono quindi martedì 21 agosto su Rai1 con Un difficile distacco ...

The Good Doctor - in arrivo la seconda stagione : In Italia la prima stagione di The Good Doctor è arrivata su Rai1 il 17 luglio, qualche giorno prima dell’inizio ufficiale dell’estate e già fuori dal periodo di garanzia della tv, esattamente come era successo per Dr House, il figlio primogenito di David Shore, il suo creatore. Anche in quel caso la prima messa in onda venne accompagnata dai tormentoni estivi e fu un successo, lo stesso che ha travolto – un po’ ...

Ascolti tv - The Good Doctor sfiora i 4 milioni di telespettatori : Continua il successo della serie tv The Good Doctor, che in prima serata su Rai1 il 21 agosto ha ottenuto una media di 3 milioni e 923mila telespettatori con i due nuovi due episodi e uno share del 22.4% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film Una Donna per Amica ha registrato 1 milione 565mila telespettatori (8.9% di share). Su Rai2 il film Troppo napoletano ha realizzato 1 milione 59mila ...

«The Good Doctor» : il «cucciolo» che ha conquistato tutti : Un cucciolo. Amorevole, dolce, indifeso. A Shaun Murphy, il giovane protagonista di The Good Doctor, questa definizione non piacerebbe, ma è l’unica possibile per spiegare il grado di empatia che il pubblico ha instaurato con lui ogni settimana, a ogni nuovo episodio della serie trasmessa su Raiuno. Shaun suscita simpatia. È incapace di provare emozioni, odia la musica, perde sempre l’autobus, eppure piace. I suoi occhi, così grandi ...

Ascolti TV | Martedì 21 agosto 2018. The Good Doctor domina (22.4%) - Una Donna per Amica 8.9% : The Good Doctor Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 il film Una Donna per Amica ha raccolto davanti al video 1.565.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la commedia Troppo Napoletano ha interessato 1.059.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 il film Chicago PD ha intrattenuto 997.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Rocky Balboa ha raccolto ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs Una donna per amica | Dati Auditel 21 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, martedì 21 agosto 2018? Chi ha vinto, la prima serata, fra l’amatissima serie tv di Rai 1, ovvero The Good Doctor, ed il film in onda su Canale 5, ovvero Una donna per amica? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sui maggiori canali del digitale terrestre per seguire le altre trasmissioni? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri, 21 agosto 2018 +++ Ascolti TV ieri IN ...

Good Trouble : lo spinoff di The Fosters recluta Noah Centineo : Good Trouble continua ad avanzare verso la formazione del suo cast al completo. Lo spinoff dell’acclamata serie Tv The Fosters potrà contare sulla presenza di un attore noto ai fan, già comparso nello show madre. Noah Centineo riprenderà infatti il suo vecchio ruolo in Good Trouble, unendosi ai primi attori già confermati in precedenza. Good Trouble: ci sarà anche Jesus Lo abbiamo conosciuto con il volto di Jesus in The Fosters, ma Noah ...

The Good Doctor torna su Rai1 dopo lo stop della scorsa settimana : come finirà la fuga di Shaun? Anticipazioni 28 agosto : Il finale di The Good Doctor è destinato a slittare dopo lo stop della scorsa settimana. Non sappiamo ancora se la serie con Freddi Highmore andrà in onda davvero fino all'11 settembre ma quello che è certo è che la Rai dovrà accelerare se non vorrà spingersi troppo in là, al ridosso dell'inizio della nuova stagione telefilmica già annunciata ormai da settimane. Le soluzioni verranno presto comunicate mentre il pubblico oggi, 21 agosto, ...