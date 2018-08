THE GOOD DOCTOR Anticipazioni 21 agosto 2018 | il primo bacio di Shaun

THE GOOD doctor/ La quinta puntata viene annullata - posticipata al 21 agosto. Quando finirà? : The good doctor, anticipazioni del 14 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun parte con Lea per un viaggio chiarificatore; Jared viene licenziato.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 22:21:00 GMT)

THE GOOD Doctor non va in onda il 14 agosto per la strage di Genova - Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi : The Good Doctor non va in onda il 14 agosto per lasciare spazio all'approfondimento sulla strage di Genova, con uno Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi che ha coinvolto più di 30 auto e 3 mezzi pesanti facendo almeno 35 vittime accertate e decine di feriti in un tragico bilancio ancora provvisorio e in continuo aggiornamento. Solo in serata Rai1 ha deciso di cambiare la programmazione della rete sostituendo i tre episodi della serie ABC ...

Un difficile distacco in THE GOOD Doctor : Shaun tornerà? Anticipazioni 21 agosto : Siamo ormai agli sgoccioli di The Good Doctor e il pubblico di Rai1 si prepara a due importanti episodi ed un distacco difficile per questa prima stagione della serie. Freddie Highmore tornerà in onda nel prime time della rete ammiraglia per un altro doppio appuntamento che sia negli Usa che in Italia andranno in onda come due parti di unico dal titolo "Un difficile distacco". Le due parti andranno in onda dalle 21.20 alle 23.00 circa e sarà ...

