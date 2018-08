The Gardens Between | rivelata data di lancio

eurogamer

(Di martedì 21 agosto 2018) Theuscirà per PlayStation 4, Switch, PC (Steam) e Mac (Steam e Mac App Store) il 20 settembre al prezzo di 19,99 dollari/euro, riporta Gematsu.L'annuncio ci giunge direttamente dallo sviluppatore del titolo, The Voxel Agents. Aperti inoltre i preordini sul Nintendo eShop e sul Mac App Store.Theè un'avventura puzzle esplorativa nella quale dovremo manipolare il tempo per guidare alcuni amici in un misterioso mondo surreale. Il gioco su concentrerà sul rapporto tra i due protagonisti Arina e Frendt i quali sono soli in un mondo in cui la realtà cambia repentinamente.Read more…