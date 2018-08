The Crew 2 | Annunciato il primo aggiornamento GRATUITO

Prezzo God of War tagliato nei Flash Sales GameStop - offerte su Nintendo Switch e The Crew 2 : GameStop ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash Sales, che mette in offerta molti videogiochi e console a prezzi tutto sommato convenienti. Innanzitutto ricordiamo che queste offerte sono riservate esclusivamente ai possessori delle carte Level 3 ed Epic. Vi consigliamo di sbrigarvi perché termineranno a breve, domani 29 luglio, salvo esaurimento scorte. Saranno attive sia online che in negozio. Cosa offre GameStop in questi Flash ...

The Crew 2 Recensione - il Coast to Coast a tutta birra di Ubisoft : Una prova indubbiamente ardua quella a cui era chiamato The Crew 2, l'atteso nuovo capitolo della serie targata Ubisoft che esplora l'universo dei racing game di stampo arcade. La necessità primaria era infatti quella di far dimenticare le defaillance del primo episodio, afflitto al lancio da numerosi problemi che sono stati poi risolti in corso d'opera. Il publisher transalpino è ormai rinomato per le correzioni a mesi di distanza dalla ...

L'ultimo numero di Edge boccia Vampyr e The Crew 2 : Ne abbiamo parlato in seguito alla bocciatura decisamente pesante a Hellblade: Senua's Sacrifice, poi siamo tornati sull'argomento anche per le insufficienze a Detroit: Become Human e State of Decay 2. L'ultimo numero di Edge attira l'attenzione perché tra le recensioni c'è spazio per alcuni giochi di un certo rilievo e per opinioni che, come da tradizione, fanno discutere su diversi forum.ResetEra ha segnalato i titoli recensiti e i loro voti. ...

The Crew 2 prende il concept di Forza Horizon e ne aumenta la portata - analisi comparativa : Grazie alla possibilità di correre con estrema libertà ovunque vogliate, The Crew 2 è uno dei titoli racing più interessanti su console PS4 e Xbox One. Per chi si fosse perso il primo capitolo della serie, il gioco vi porta in una versione in miniatura degli USA, da New York a San Francisco, reinventata e rimodellata per renderla libera e facile da esplorare. A quattro anni dall'avvio di questa IP, il sequel allunga ancora di più il tiro, e per ...

Bq Acquaris X - The Crew 2 ed uno smartwatch a 12€ nelle offerte Amazon di oggi! : Ecco le offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione offerte dove troverete le migliori offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori offerte di oggi! Volete uno Xiaomi Roborock Mi Robot ...

The Crew 2 - recensione : Era il 2014 quando il primo The Crew, targato Ubisoft e Ivory Tower, sfrecciava sui nostri PC e console portando su schermo caratteristiche uniche più rare, molte delle quali definibili avveniristiche, forse fin troppo per i tempi che correvano. Già il solo essere ambientato in un mondo persistente costantemente connesso alla rete, faceva storcere il naso ai tanti che all'epoca parteggiavano per la "libertà" del gioco offline, così come un ...

Il lancio PC di The Crew 2 al centro di numerosi problemi : The Crew 2 arriva finalmente oggi su Xbox One, PS4 e PC, ma sembra che proprio quest'ultima versione stia procurando più di qualche problema ai giocatori che avevano effettuato il preorder del racing game di Ubisoft su Steam.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, sembra che alla base dei problemi ci sia la complicata convivenza tra Steam e uPlay anche se non è chiaro quale delle due piattaforme sia la maggior responsabile per le ...

The Crew 2 è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Ubisoft ha annunciato che The Crew 2, l'adrenalinico gioco di competizioni motoristiche con una serie di sfide emozionanti in terra, acqua e cielo, è disponibile in tutto il mondo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. The Crew 2 supporta una risoluzione 4K, garantendo una grafica migliorata sia su PS4 Pro che Xbox One X. Il gioco è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di ...

Alle 22 : 30 saremo in diretta con The Crew 2 : Torna anche questa sera un nuovo imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it, nello specifico stavolta ci concentreremo su The Crew 2.Il nuovo episodio del racing game open world di Ubisoft, che ha ricevuto un'open beta, sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC tra pochi giorni, ovvero il 29 giugno.Gli appassionati di The Crew 2 potranno seguire la diretta a partire dAlle ore 22:30, in compagnia di Michelle Sollazzo e Gabriele Carollo, ...