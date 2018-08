The Affair 4×10 recensione | un doloroso addio | finale di stagione

The Affair 4×10 : il finale di stagione (VIDEO) : The Affair 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie tv Showtime andrà in onda domenica, 19 agosto 2018. Siamo arrivati al finale di stagione e sono ancora tanti i punti rimasti oscuri. La trama di The Affair 4×10 riguarderà questa volta Cole e Noah, ma anche altre tre persone in via indiretta. The Affair 4×10 trama e anticipazioni La promessa della traccia rilasciata dall’emittente americana è che ci ...

The Affair 4×10 : finale di stagione (VIDEO) : The Affair 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie tv Showtime andrà in onda domenica, 19 agosto 2018. Siamo arrivati al finale di stagione e sono ancora tanti i punti rimasti oscuri. La trama di The Affair 4×10 riguarderà questa volta Cole e Noah, ma anche altre tre persone in via indiretta. The Affair 4×10 trama e anticipazioni La promessa della traccia rilasciata dall’emittente americana è che ci ...

The Affair 4 : Ruth Wilson e Alison potrebbero sorprenderci ancora : The Affair 4 ci ha riservato un nuovo e drammatico colpo di scena grazie all’episodio andato in onda il 5 agosto 2018. Non è stato piacevole per i fan della serie Tv ricevere il primo indizio sulla trama che riguarda Alison, il personaggio che Ruth Wilson interpreta in The Affair 4. L’attrice ha fatto alcune dichiarazioni in merito alla sua decisione: se non sei in pari con la serie, devi dare per scontato che l’articolo ...

The Affair 4×09 recensione : tributo ad una vita (SPOILER) : The Affair 4×09 recensione – Il nono episodio della serie Tv è andato in onda domenica 12 agosto 2018 sull’emittente Showtime. Finalmente scopriamo che cosa è accaduto ad Alison, dopo averla lasciata scossa alle cure di Helen. La nostra recensione di The Affair 4×09 mette un punto fermo sull’evoluzione del personaggio di Ruth Wilson, in previsione della tragedia già annunciata in precedenza. The Affair 4×09 ...

Joshua Jackson fa il verso a James Van Der Beek su Instagram : da Dawson’s Creek al finale di The Affair i meme non cambiano : Chi conosce Dawson's Creek sa bene che in questi ultimi anni i meme si sono sprecati per via delle smorfie di James Van Der Beek e Joshua Jackson non ha potuto far altro che fare il verso all'amico in occasione del finale di stagione di The Affair. Proprio qualche ora fa l'attore famoso per il suo ruolo di Pacey nel famoso teen drama ma anche in Fringe e in The Affair, ha voluto usare la famosa immagine del collega alle prese con il suo ...