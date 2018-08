Tesla Model 3 | foto | prezzo | uscita e caratteristiche

Tesla : indagine Sec su produzione Model 3 : ANSA, - ROMA, 17 AGO - C'e' una seconda inchiesta della Sec - l'analogo della Consob italiana - sulla Testa. Prima dell'indagine sul controverso tweet del patron Elon Musk sul piano di delisting dell'...

Tesla Model Y - Elon Musk annuncia l'arrivo della Suv : Dopo i tweet sul delisting, con relative denunce da parte degli azionisti, Elon Musk ha continuato a pubblicare messaggi ambigui sul proprio social network preferito. Durante una sessione di domande e risposte, parlando del prossimo debutto di nuovi capi d'abbigliamento sullo store della Tesla, il ceo ha twittato un messaggio enigmatico: "S3XY". Tre lettere e un numero che, richiamando la parola sexy, alludono chiaramente ai Modelli ...

Il piano per una Lancia modello Tesla : Mike Manley, dopo aver invitato il presidente Usa, Donald Trump, del quale è stato ospite a cena, a utilizzare una Jeep quando scende dal suo Air Force One, ha poco tempo per godersi qualche giorno di relax. Subentrato con lago anticipo sui tempi a Sergio Marchionne, deceduto il 25 luglio scorso, alla guida di Fca, il manager inglese è chiamato a sciogliere velocemente non pochi nodi. Tra questi, la guida della regione Emea dopo l'addio di ...

Tesla - conti in rosso ma profitti entro fine anno/ Il titolo vola - aumentano le vendite di Model 3 : Tesla, conti in rosso ma profitti entro fine anno: crescono le perdite ma crescono anche i guadagni, aumentano le vendite di Model 3 e il titolo vola.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Le azioni Tesla salgono al Nasdaq sulla scommessa Model 3 - : Finanza & Dintorni Le azioni Tesla festeggiano al Nasdaq. Le perdite raddoppiano ma la scommessa è sulla Model 3. Oggi nel mio blog vi parlo dell'imprenditore visionario Elon Musk.

Sul numero di agosto - La nostra prova speciale della Tesla Model 3 - VIDEO : In anteprima e in esclusiva per lEuropa, ecco le prime immagini della Tesla Model 3 che abbiamo provato sulle strade della California. La berlina elettrica è protagonista di un ampio servizio con tanto di prestazioni sul numero di Quattroruote di agosto. Divertente e minimalista. Quest'auto è stata al centro di parecchi interrogativi legati a problemi di produzione e tempi di consegna ai futuri clienti, che in Europa dovranno aspettare fino ...

Tesla - Video a sorpresa per la Model 3 Performance : La Tesla ha diffuso a sorpresa un Video dei collaudi della Model 3 Performance. Si tratta di un filmato grezzo, senza alcun montaggio o titolo e probabilmente ripreso con uno smartphone, che mostra una vettura portata al limite del pattinamento. Assente il suono del motore per ovvi motivi, l'unico sound è quello dei pneumatici che lottano per trovare grip, mentre la Model 3 si esibisce anche in qualche sovrasterzo. Prestazioni al top con ...

Tesla Model 3 - obiettivo (finalmente) raggiunto : 5.000 auto prodotte in 7 giorni : Tesla ha comunicato ieri di aver finalmente raggiunto il target che si era prefissata per Model 3, ovvero l’auto (nei suoi piani) più “popolare”: costruirne 5.000 alla settimana. Un obiettivo, come più volte sottolineato dal numero uno dell’azienda Elon Musk, fondamentale per generare cassa e profitti, che è stato ottenuto con sei mesi di ritardo rispetto alle previsioni della stessa azienda californiana. Per ...

Tesla scatta a Wall Street - centrato traguardo produzione Model 3 : Acquisti nella prima seduta del mese per Tesla che sale di oltre il 3% a 353,48 dollari. A dare slancio al titolo è il raggiungimento in extremis del target di produzione di 5mila Model 3 a settimana. ...

Tesla - centrati obiettivi Model 3. Titolo volatile : La fabbrica di Fremont, in California, viaggia ora a pieno regime ed è pronta a soddisfare l'enorme domanda che la Model 3 ha suscitato in tutto il mondo, accumulando qualcosa come mezzo milione di ...

Tesla - Raggiunto l'obiettivo delle 5 mila Model 3 : La Tesla ha finalmente Raggiunto l'obiettivo di produrre 5 mila esemplari della berlina Model 3 in una sola settimana. Il target, più volte rinviato nell'ultimo anno a causa dei numerosi problemi riscontrati sulle catene di montaggio, è stato festeggiato dagli operai con numerosi post su diversi social network, ma anche da Elon Musk, che su Twitter ha ringraziato tutti i dipendenti. 7 mila auto in una settimana. Musk ha citato nel suo ...

Tesla licenzia il 9% dei dipendenti - Elon Musk «Nessun problema per Tesla Model 3» - : ...anche agli ideali di Tesla e non solo alle voci di bilancio «Il profitto ovviamente non è ciò che ci motiva' precisando «Ciò che ci spinge è la nostra missione di accelerare la transizione del mondo ...