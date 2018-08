Terremoto | serie di scosse sull' Etna

Terremoto Molise - nuova serie di scosse nella notte. Chiuso per precauzione il Viadotto del Liscione : Ancora scosse in Molise, dove il 16 agosto alle 20.19 la terra è tornata a tremare a Montecilfone (Campobasso). In via precauzionale è stato Chiuso il Viadotto del Liscione e un tratto della strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” per consentire la verifica delle infrastrutture. scosse continue sono state registrate durante la notte anche se più lievi per intensità. Migliaia di persone hanno dormito in strada: tende, ...

Per festeggiare la Coppa del Mondo i tifosi francesi hanno scatenato un Terremoto. Anzi una serie : Una serie di piccole scosse ha colpito l’intera Francia domenica 15 luglio 2018, nel cuore del pomeriggio. Vibrazioni del suolo che hanno fatto muovere alcuni sismografi, 74 in totale, del Paese intero, dalla Bretagna alla Costa Azzurra. Né danni né scene di panico, in ogni caso. Anzi. In tutto il Paese si sono registrate soltanto gioia e una felicità immensa, irrefrenabile. Una voglia di gridare, correre, ...

Nuovo clamoroso scandalo - 53 indagati per riciclaggio di denaro : Terremoto che coinvolge anche la Serie A [NOMI e DETTAGLI] : 1/13 LaPresse/Spada ...

Terremoto serie A e Serie B - le ultime su Parma - Chievo e Cesena : Il 17 luglio il Tribunale federale nazionale della Federcalcio dovrà occuparsi del caso plusvalenze di Cesena e Chievo, deferite dal Procuratore federale. Il Tribunale la mattina del 17 si occuperà del caso Parma e nel pomeriggio a porte chiuse di Chievo e Cesena. Secondo l’ipotesi della Procura Federale il Chievo Verona ed il Cesena si sarebbero scambiati ben 30 calciatori con plusvalenze per milioni di euro. Per i giocatori Haddou, ...

Terremoto serie A - lo scandalo si allarga a macchia d’olio : coinvolti anche i ‘bianconeri’ - è l’estate più calda di sempre [DETTAGLI] : Adesso è un vero e proprio Terremoto. Il campionato di Serie A rischia un clamoroso ribaltone e le classifiche si avviano seriamente ad essere riscritte con squadre ‘condannate’ solo qualche settimana fa pronte ad essere ripescate. Nelle ultime ore nuovo ed incredibile scandalo, uno scandalo ‘bianconero’. Come riporta infatti il ‘Giornale di Sicilia’ Palermo ed incredibilmente anche Udinese sono unite da ...

Shock Serie A - altro deferimento e club a rischio retrocessione : Terremoto senza precedenti - 3 squadre in ansia - ipotesi ripescaggi sempre più concreta : Il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di Amministrazione di Chievo Verona e Cesena, per “aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e ...

