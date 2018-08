Terremoto | scossa di magnitudo 6 9 in Venezuela MAPPE e DATI

Terremoto - nuova scossa in Molise : gente in strada - oltre 200 eventi da metà agosto : Una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita in Molise, precisamente a Montecilfone, Campobasso,, epicento del sisma. LEGGI ANCHE Molise, nuova scossa nella notte: sono già 190 dal 14 agosto LEGGI ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Reggio Emilia : 21 agosto 2018 , modifica il 21 agosto 2018 - 08:53, Epicentro a nord di Bagnolo di Piano Terremoto, scossa di

Terremoto in Emilia : scossa più forte di magnitudo 3.9 : Una notte di paura per gli Emiliani, mentre la terra continua a tremare, ormai da giorni, anche in Molise. Per quanto riguarda Reggio Emilia, sono state registrate due scosse forti, la prima alle ore 2:330, a 3 km da Bagnolo in Piano, a 9 km di profondità e di magnitudo 3.9, la seconda alle 3:07, a 2 km da Bagnolo in Piano, a una profondità di 3 km, di magnitudo 2.2. Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sui social in molti ...

Scossa di Terremoto nella notte nel Reggiano : magnitudo 3.9 | La terra trema anche in Molise : L'epicentro è stato individuato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano, con ipocentro a 9 km di profondità. La Scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Paura in Molise dove prosegue lo sciame sisimico

Terremoto - paura nella notte in Emilia : forte scossa di magnitudo 3.9 : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato alle 2:33 in provincia di Reggio Emilia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 3 km a nord di Bagnolo di Piano. Poco dopo un’altra scossa più leggera.Continua a leggere

