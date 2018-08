Terremoto Ischia | Di Maio a celebrazioni

Terremoto Ischia - un anno dopo : una corona di fiori - una messa e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime : Oggi verrà conferita la cittadinanza onoraria al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e si terrà della messa in memoria delle vittime: il Comune di Casamicciola Terme ricorda così il primo anniversario del Terremoto di magnitudo 4 che, alle 20:57 del 21 agosto 2018, colpì l’isola d’Ischia e in particolare il comune termale, dove si registrarono le uniche due vittime del sisma. Nel pomeriggio verrà deposta una corona nella ...

Ischia un anno dopo il Terremoto - la seconda vita di Ciro l'eroe : 'Sto bene con i miei amici' : Ischia - C'è qualcosa che è in grado di superare la paura che accompagna tutti i giorni chi è miracolosamente sopravvissuto al terremoto. E questo qualcosa è la speranza che i propri figli possano col ...

Ischia un anno dopo il Terremoto - la seconda vita di Ciro l'eroe : «Sto bene con i miei amici» : Ischia - C'è qualcosa che è in grado di superare la paura che accompagna tutti i giorni chi è miracolosamente sopravvissuto al terremoto. E questo qualcosa è la...

Terremoto Marche : il 90% delle imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione : Il 90% delle piccole imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione post sisma a causa di “appalti troppo grandi per le loro capacità finanziarie”. E’ l’allarme lanciato dalla Cna costruzioni Marche secondo cui invece gli “800 appalti pubblici per un importo superiore al miliardo di euro“, fa presente l’associazione, potrebbero “rappresentare una grande occasione di lavoro per le imprese ...

Scomparsa Raja - il cane che salvò 3 fratellini nel Terremoto di Ischia. Salvini : "Salviamo quest'eroe" : Da mercoledì non si hanno più notizie di Raja, l'esemplare di pastore belga di proprietà di un funzionario dei vigili del fuoco e in dotazione alle Unità Cinofile di Benevento, che ad agosto dello scorso anno ha individuato il punto esatto dove erano rimasti seppellitti tre fratellini durante il terremoto di Ischia.I tre bambini sono stati salvati da lui. Dal suo fiuto incredibile. E il suo contributo è stato talmente tanto essenziale che per ...

Scomparsa Raja - il cane eroe del Terremoto di Ischia : salvò i fratellini sotto le macerie : Momenti di apprensione per Raja, il pastore belga in dotazione alle Unità Cinofile di Benevento che aiutò a salvare i fratellini rimasti sotto le macerie della loro casa durante il terremoto a Ischia. ...

Terremoto Ischia : scomparsa Raja - il cane che salvò i fratellini. Lanciato l’appello su Facebook : Raja, lo splendido esemplare di pastore belga in dotazione alle Unità Cinofile di Benevento, è scomparso da mercoledì scorso: avrebbe saltato la recinzione di casa spaventata dai lampi e dai tuoni del temporale abbattutosi su Apice (Benevento) Raja e il suo padrone, il funzionario dei vigili Giuseppe Bove, hanno ricevuto un encomio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in riferimento alle operazioni di salvataggio dei ...

Ricostruzione post Terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

A Ischia c'è stato un nuovo Terremoto - ma se ne è accorta solo la Rete : Un comunicato ufficiale dell’INGV – Centro Nazionale Terremoti ha tolto qualsiasi dubbio rispetto alla scossa di terremoto avvertita stamattina sull’Isola d’Ischia, nel Golfo di Napoli, in alcuni comuni come Casamicciola, Lacco Ameno e Barano in particolar modo. A circa un’anno di distanza dal precedente terremoto questa nuova scossa si può inserire in quella che è la normale attività sismica ...

Terremoto : dopo la scossa continuano le verifiche ad Ischia : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è “costantemente in contatto con la Protezione Civile e la Direzione Salute della Regione per seguire le verifiche seguite alla scossa di Terremoto che ha interessato questa mattina l’isola di Ischia“. Non si sono registrate al momento, sottolineano alla Regione, “significative emergenze e in ogni caso è stato disposto sin da questa mattina lo stato di allerta ...

Terremoto ad Ischia : ad un anno di distanza l'isola torna a tremare : A quasi un anno di distanza dal sisma dell'agosto 2018 a Ischia, nel quale persero la vita due persone, tra cui un'anziana signora, l'isola verde torna a tremare oggi, 8 agosto 2018. Sempre lo stesso l'epicentro: la zona alta del comune di Casamicciola Terme. La scossa, di intensità magnitudo 2.5, è stata avvertita questa mattina intorno alle ore 10:02 in diversi posti dell'isola d'Ischia. L'evento sismico è stato registrato anche dai tecnici ...

Terremoto Ischia. Paura tra residenti e turisti : La terra ha tremato ad Ischia mercoledì mattina. L’Isola in questi giorni è letteralmente presa d’assalto dai vacanzieri. Grande spavento

Terremoto - scossa a Ischia : “Non ci sono stati danni” : ”Non c’è stato alcun danno a cose e persone da informazioni pervenute; la paura che si è ingenerata tra la gente e soprattutto tra quei villeggianti che lasciano l’isola è ingiustificata”. Lo dice all’ANSA il sindaco di Serrara Fontana (Napoli), Rosario Caruso in seguito alla scossa sismica avvenuta stamattina alle 10,02 a Casamicciola (Ischia) e che è stata percepita dalla popolazione in quasi tutta ...

Ischia - lieve scossa di Terremoto a Casamicciola : Ischia, lieve scossa di terremoto a Casamicciola Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv dell'Osservatorio Vesuviano con una magnitudo 2.5 ad una profondità di 2 chilometri Parole chiave: fps ...