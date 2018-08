Terremoto | forte scossa nelle Isole di Vanuatu MAPPE e DATI

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Terremoto in Emilia : scossa più forte di magnitudo 3.9 : Una notte di paura per gli Emiliani, mentre la terra continua a tremare, ormai da giorni, anche in Molise. Per quanto riguarda Reggio Emilia, sono state registrate due scosse forti, la prima alle ore 2:330, a 3 km da Bagnolo in Piano, a 9 km di profondità e di magnitudo 3.9, la seconda alle 3:07, a 2 km da Bagnolo in Piano, a una profondità di 3 km, di magnitudo 2.2. Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sui social in molti ...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...

Forte scossa di Terremoto in Emilia : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito nella notte la zona di Reggio Emilia. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 2.33 della scorsa notte con epicentro a 3 km da Bagnolo in Piano , ...

Due scosse di Terremoto in Emilia - la più forte di magnitudo 3.9 : L'epicentro del primo terremoto di magnitudo 3.9 delle 2.33 a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia

Terremoto - paura nella notte in Emilia : forte scossa di magnitudo 3.9 : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato alle 2:33 in provincia di Reggio Emilia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 3 km a nord di Bagnolo di Piano. Poco dopo un’altra scossa più leggera.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. Avvertita a Reggio Emilia - Parma e Mantova. Epicentro a Bagnolo in Piano : Una forte scossa di Terremoto è stata Avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...

Terremoto - due scosse in Emilia : la più forte di magnitudo 3.9 : Terremoto, due scosse in Emilia: la più forte di magnitudo 3.9 La prima alle 2.33 di notte, la seconda alle 3.07 di magnitudo 2.2. L'epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Non si registrano danni Parole chiave: ...

Terremoto - due scosse in Emilia : la più forte di magnitudo 3.9. La terra continua a tremare in Molise : La prima alle 2.33 della notte, poi un nuovo episodio alle 3.07 di magnitudo 2.2. L'epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. Avvertita a Reggio Emilia - Parma e Mantova. Epicentro a Bagnolo in Piano : Una forte scossa di Terremoto è stata Avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Forte scossa di Terremoto al Nord - epicentro in provincia di Reggio Emilia : scossa avvertita anche in Veneto e Lombardia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Violentissimo Terremoto alle Fiji - magnitudo 8.2 : è il più forte del 2018 : Un Violentissimo terremoto di magnitudo 8.2 della scala Richter ha colpito alle ore 2,19 ora italiana - mentre lì erano le 12,19 - l'arcipelago delle isole Fiji e le vicine isole Tonga, nella porzione sudoccidentale dell'Oceano Pacifico. Inizialmente l'USGS US Geological Survey aveva dichiarato che si trattava, in base alle proprie stime preliminari, di una scossa di magnitudo 7.9, scossa poi vista al rialzo nei minuti seguenti. Il PTWC Pacific ...

Terremoto in Indonesia - due nuove scosse. La più forte 6.9 Richter | : Alle 6 , ora italiana, una prima scossa di magnitudo 6.3, intorno alle 17 quella più pesante. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti. Epicentro sempre nell'isola di Lombok dove lo scorso 5 ...

Terremoto Indonesia : nuova forte scossa scuote l’Isola [MAPPE e DATI] : 1/6 ...