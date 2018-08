Terremoto | forte scossa in Emilia Romagna Avvertita a Reggio Emilia | Parma e Mantova

Forte scossa di Terremoto al Nord - epicentro in provincia di Reggio Emilia : scossa avvertita anche in Veneto e Lombardia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Violentissimo Terremoto alle Fiji - magnitudo 8.2 : è il più forte del 2018 : Un Violentissimo terremoto di magnitudo 8.2 della scala Richter ha colpito alle ore 2,19 ora italiana - mentre lì erano le 12,19 - l'arcipelago delle isole Fiji e le vicine isole Tonga, nella porzione sudoccidentale dell'Oceano Pacifico. Inizialmente l'USGS US Geological Survey aveva dichiarato che si trattava, in base alle proprie stime preliminari, di una scossa di magnitudo 7.9, scossa poi vista al rialzo nei minuti seguenti. Il PTWC Pacific ...

Terremoto in Indonesia - due nuove scosse. La più forte 6.9 Richter | : Alle 6 , ora italiana, una prima scossa di magnitudo 6.3, intorno alle 17 quella più pesante. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti. Epicentro sempre nell'isola di Lombok dove lo scorso 5 ...

Terremoto Indonesia : nuova forte scossa scuote l’Isola [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto OGGI NEL MAR TIRRENO : FORTE SCOSSA M 4.6/ Ultime notizie - epicentro a Ustica. 2 scosse in settimana : TERREMOTO nel Mar TIRRENO, FORTE SCOSSA magnitudo 4.6 Richter al largo di Ustica: Ultime notizie, danni e segnalazioni. Trema ancora il Molise, lieve sciame sismico(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Nuova forte scossa di Terremoto - torna la paura in Indonesia : nella notte sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto al largo dell’isola di Ustica : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata in aperto mar Tirreno, al largo dell’isola di Ustica. La magnitudo registrata

Terremoto oggi nel Mar Tirreno : forte scossa M 4.6/ Ultime notizie - epicentro a Ustica. Molise trema ancora : Terremoto nel Mar Tirreno, forte scossa magnitudo 4.6 Richter al largo di Ustica: Ultime notizie, danni e segnalazioni. trema ancora il Molise, lieve sciame sismico(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:53:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : panico a Lombok - frane sul monte Rinjani : Forte scossa di terremoto in Indonesia: un sisma magnitudo 6.3 si è verificato sull’isola di Lombok, ancora in ginocchio per l’evento che lo scorso 5 agosto ha provocato la morte di 460 persone. Lo U.S. Geological Survey ha reso noto che il terremoto è stato rilevato a 6 km nordest da Sembalunlawang ad una profondità di 7.9 km. Il tremore è stato avvertito soprattutto nella parte orientale dell’isola, ed ha provocato delle ...

Indonesia - nuova forte scossa di Terremoto sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Si tratta dell’area devastata già dal sisma di alcune settimane che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del terremoto è a 7 km di profondità. Non ci sono al momento no...

Nuova forte scossa di Terremoto nelle Isole Fiji [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte Terremoto scuote l’Indonesia : nuova scossa a Lombok - l’isola in ginocchio [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto : nuove scosse in Molise nella notte - la più forte 3.3 : Ha continuato a tremare nella notte la terra in Molise. Altre due scosse si sono registrate alle 23.17 a Guglionesi, di magnitudo 2.4, una seconda alle 00.48 a Montecilfone, già colpita nei giorni scorsi, di mangnitudo 3.3. Il Terremoto di ieri non ha provocato gravi danni a persone o cose ma ha reso inagibili diversi edifici. La statale 647 'Bifernina' resta chiusa per controlli al viadotto del ...

Forte scossa di Terremoto in Costa Rica : scossa avvertita in tutto il Paese - lievi danni e blackout [DATI e MAPPE] : 1/6 Credit: USGS ...