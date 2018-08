Terremoto | due scosse in Emilia | la più forte di magnitudo 3 9 La terra continua a

Terremoto - due scosse in Emilia Romagna. Epicentro a Bagnolo in Piano. Avvertite a Reggio Emilia - Parma Modena e Mantova. : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma, Modena e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a...

Terremoto Molise : stop al Ponte di Sangro per due mesi : Il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha partecipato oggi a un nuovo sopralluogo tecnico sul Ponte Nuovo sul fiume Sangro che, attraverso la strada provinciale 111, collega Lanciano con l’area industriale della Val di Sangro. Il Ponte è stato chiuso precauzionalmente a seguito della forte scossa di Terremoto registrata in Molise lo scorso 15 agosto, alle 20.19. Dopo le verifiche sono stati confermati ...

Due scosse di Terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...

Terremoto in Indonesia - due nuove scosse. La più forte 6.9 Richter | : Alle 6 , ora italiana, una prima scossa di magnitudo 6.3, intorno alle 17 quella più pesante. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti. Epicentro sempre nell'isola di Lombok dove lo scorso 5 ...

Terremoto MOLISE - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso - due forti scosse M 3.3 e M 2.9 nella notte : TERREMOTO MOLISE, M 5.1 a MONTECILFONE: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Terremoto Molise - lesionate due chiese a Guglionesi e Montecilfone : ordinanze di sgombero per due case : Il Terremoto in Molise ha provocato lesioni anche alla chiesa di Guglionesi e alla chiesa di San Giorgio a Montecilfone. Lo riferisce l’Agensir. Due ordinanze di sgombero per altrettante abitazioni sono state firmate dal sindaco di Montecilfone (Campobasso), Franco Pallotta, e altri due provvedimenti sono in fase di valutazione, ma con molta probabilità saranno esecutivi nelle prossime ore nel comune epicentro delle due scosse di Terremoto ...

Due forti scosse di Terremoto in Molise. Segnalati lievi danni : Due forti scosse di terremoto - la prima alle 20.19, di magnitudo 5,1, e la seconda alle 22.22, di magnitudo 4,5 - sono state avvertite in Molise e in Abruzzo. L’epicentro è a 4...

